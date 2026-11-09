ചെസ്സ് ബോർഡിൽ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം; നൂറാം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റര് പദവി സ്വന്തമാക്കി അനുജ് ശ്രീവാത്രി
ഇന്ത്യക്ക് നൂറാം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റര്; ഫിലിപ്പീൻസിൽ കിരീടം ചൂടി അനുജ്.
Published : November 9, 2026 at 2:06 PM IST
സിനാകബൻ (ഫിലിപ്പീൻസ്): ഇന്ത്യൻ ചെസ്സ് ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണ അധ്യായം കുറിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് താരം അനുജ് ശ്രീവാത്രി. ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടന്ന ഏഴാമത് ഏഷ്യൻ പ്ലസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്പൺ ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം ചൂടിയതോടെ 22കാരനായ അനുജ് ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റര് പദവി സ്വന്തമാക്കി. ദീപാവലി ദിനത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടം രാജ്യം കൊണ്ടാടിയത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് നിരാശയോടെയാണ് അനുജ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന താരം 9 റൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 7 പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാമതെത്തി. ആറര പോയിന്റോടെ വിയറ്റ്നാമിന്റെ ന്യൂയെൻ ഡുക് ഹോവ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, 6 പോയിന്റോടെ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ നൂറി അലഖിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് അനുജ് കിരീടത്തിനൊപ്പം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റര് പദവിയും ഉറപ്പിച്ചത്.
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
1988-ൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററെ നേടുന്നത്. 38 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ നൂറാം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററെയും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ എസ്. അശ്വത് 98-ാമതും, തൊട്ടുപിന്നാലെ വി.എസ്. രഥൻവേൽ 99-ാമതും ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു. 2020-ൽ ഇന്റര്നാഷണൽ മാസ്റ്റർ (IM) പദവി നേടുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐഎം ആയിരുന്നു അനുജ്. ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താരം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രനായകനായി മാറി.
വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന്റെ ആശംസകൾ
ഇന്ത്യൻ ചെസ്സ് ഇതിഹാസം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് അനുജിനെ അഭിനന്ദിച്ചു: "ഏവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ. ഇതൊരു വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഇന്ത്യയെ ഈ നാഴികക്കല്ലിൽ എത്തിച്ച അനുജ് ശ്രീവാത്രിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൗതുകകരമെന്നു പറയട്ടെ, എന്റെ ജിഎം പദവിക്ക് 2027 ഡിസംബറിൽ 40 വർഷം തികയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചതേയുള്ളൂ, അതിനിടയിലാണ് ഈ സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടം വന്നെത്തിയത്," അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
ഓൾ ഇന്ത്യ ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രതികരണം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് എഐസിഎഫ് പ്രസിഡന്റ് നിതിൻ നാരംഗ് പറഞ്ഞു: "ഭാരതത്തിന് നൂറാം ഗ്രാൻഡ്മാ ർസ്റ്റർ! ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജയിച്ച് നേരിട്ട് ജിഎം പദവി സ്വന്തമാക്കിയ അനുജ് ശ്രീവാത്രിയിലൂടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അനുജിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം 200 ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർമാരാണ്," അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
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