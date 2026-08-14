ബ്രസീലിന് പിന്നാലെ കേപ് വെർദെയും ഇറാനും? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ കളി മാറും!
ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് മുൻഗണന; ഫിഫ ആസിയാൻ കപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറി.
Published : August 14, 2026 at 4:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രസീലിനെതിരെ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രഥമ ഫിഫ ആസിയാൻ കപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറി. ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. സത്യനാരായണൻ അറിയിച്ചു.
തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ മുൻനിര ടീമുകൾക്കെതിരെ കളിച്ച് കരുത്തറിയാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. "ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരവും ആസിയാൻ കപ്പും ഒരേസമയം കളിക്കുക അസാധ്യമായതിനാലാണ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്," സത്യനാരായണൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
🇮🇳 INDIA WITHDRAW FROM FIFA ASEAN CUP 2026— ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) August 13, 2026
The All India Football Federation (AIFF) has officially informed FIFA that India will not participate in the inaugural FIFA ASEAN Cup 2026.
🇮🇳 Instead, India have chosen international friendly against Brazil, scheduled for October 3. pic.twitter.com/v7xzkoyimG
ഷെഡ്യൂളിലെ പ്രതിസന്ധി
ആസിയാൻ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കായി പുതുതായി ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റില്, ക്ഷണം ലഭിച്ച പ്രത്യേക അതിഥി രാജ്യമായാണ് ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഡിവിഷൻ 1 ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെയുള്ള ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിലാണ് ആസിയാൻ കപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബ്രസീലിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയൊരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആസിയാൻ കപ്പിലേക്ക് ഒരു രണ്ടാം നിര അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റല് ടീമിനെ അയക്കാനും സീനിയർ ടീമിനെ ബ്രസീലിനെതിരെ കളിപ്പിക്കാനും ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ തീരുമാനം മാറ്റുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോ പൂർണ്ണമായും മികച്ച സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു.
മറ്റ് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ചർച്ചകൾ
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ബ്രസീലിന് പുറമെ ഈ വിൻഡോയിൽ മറ്റ് രണ്ട് മികച്ച ടീമുകളുമായി കൂടി സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കേപ് വെർദെ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
2027-ലെ എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പോയതും ശക്തരായ ടീമുകൾക്കെതിരെ മത്സരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതും നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആസിയാൻ കപ്പിൽ കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ബ്രസീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരുത്തരായ ടീമുകൾക്കെതിരെ മികച്ച സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ടീമിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോള് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Also Read: റിങ്ങിലെ ഫൗളിൽ തകർന്നത് ഒരു ജീവിതം; ബോക്സിങ് താരം പ്രിച്ചാർഡ് കോളന് കണ്ണീർ വിട