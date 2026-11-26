2036 ഒളിമ്പിക്സ്: അഹമ്മദാബാദിനെ മുഖ്യവേദിയാക്കി ഇന്ത്യയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ; രൂപരേഖ ഐഒസി കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ചു
2036 ഒളിമ്പിക്സ് ബിഡ്: ഐ.ഒ.സി കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വിഷൻ രേഖ സമർപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ.
Published : November 26, 2026 at 8:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധതയും കൃത്യമായ രൂപരേഖയും അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹോസ്റ്റ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം അവതരിപ്പിച്ചു. 30 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന അവതരണത്തിന് ശേഷം കൊളിൻഡ ഗ്രാബർ-കിറ്ററോവിച്ച് അധ്യക്ഷയായ ഒമ്പതംഗ കമ്മീഷനുമായി 20 മിനിറ്റോളം ചർച്ചയും നടന്നു.
അഹമ്മദാബാദ് മുഖ്യവേദി; 2030 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് കരുത്താകും
2030-ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് അഹമ്മദാബാദ് വേദിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അവിടെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ലോകോത്തര കായിക വേദികളും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ കരുത്താകുമെന്ന് ഇന്ത്യ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വേദികളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നഗര ഭരണകൂടവും നൽകുന്ന പിന്തുണ, ഫണ്ടിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മേളകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മുൻപരിചയവും അവതരണത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഗെയിംസിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും, പ്രാദേശിക-ദേശീയ വികസന പദ്ധതികളുമായി ഒളിമ്പിക്സ് പദ്ധതികളെ എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാം എന്നതും കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തി.
The Indian Olympic Association (IOA) presented India's vision and proposed roadmap for hosting the 2036 Olympic and Paralympic Games to the International Olympic Committee's (IOC) Future Host Commission in a virtual presentation on Thursday, November 26. The National Olympic Committee (NOC) of India, represented by Indian Olympic Association (IOA) President Dr. P. T. Usha, CEO Raghuram Iyer, and P. V. Sindhu, Chairperson of the IOA Athletes’ Commission.— IANS (@ians_india) November 26, 2026
അടുത്ത ഘട്ടം പൊതുജനാഭിപ്രായ സർവേ
അവതരണത്തിന് പിന്നാലെ, ഒളിമ്പിക്സ് ആതിഥേയത്വത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം അറിയുന്നതിനായി ഐ.ഒ.സി ഒരു 'അനോനിമസ് സർവേ' നടത്തും. ഡിസംബർ മൂന്നാം വാരത്തിലായിരിക്കും ഈ സർവേ നടക്കുക. അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബിഡ് വിലയിരുത്തലിൽ ഈ സർവേ ഫലം നിർണ്ണായകമാകും. തുടർന്നുള്ള 'സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗ്' ഘട്ടത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഉറപ്പുകളും പ്രാഥമിക മറുപടികളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രമുഖർ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം
വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന നിർണ്ണായക അവതരണത്തിൽ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, കായിക സെക്രട്ടറി ഹരി രഞ്ജൻ റാവു, സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഐ.ഒ.എ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ഉഷ, ഐ.ഒ.സി അംഗം നിത അംബാനി, ഐ.ഒ.എ അത്ലറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ മേധാവിയും ബാഡ്മിന്റണ് താരവുമായ പി.വി. സിന്ധു, ഗുജറാത്ത് കായിക മന്ത്രി ഹർഷ് സംഘവി, ഐ.ഒ.എ സി.ഇ.ഒ രഘുറാം അയ്യർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.
ജർമ്മനി, ഹംഗറി, ഖത്തർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളും 2036 ഒളിമ്പിക്സിനായി രംഗത്തുണ്ട്. ഇതിൽ തുർക്കി ഇതിനോടകം തങ്ങളുടെ ആദ്യ അവതരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.