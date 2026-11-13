രണ്ടാമത്തെ വലിയ തോൽവി, രണ്ടാമത്തെ കുറഞ്ഞ സ്കോർ: റെക്കോർഡ് തകർച്ചയുമായി ടീം ഇന്ത്യ
ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രം; രോഹിതും കോലിയും ഒരേ മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്ത്.
Published : November 13, 2026 at 3:30 PM IST
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: വിരാട് കോലിയുടെയും രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും ബാറ്റിംഗ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 244 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ റൺസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തോൽവിയെന്ന നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡും ഇതോടെ ടീമിന്റെ പേരിലായി.
വെറ്ററൻ പേസർ മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ മാരകമായ ബൗളിംഗാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും പരിക്കുമൂലം നഷ്ടമായ ഹെൻറി, നാലാം ഏകദിനത്തിലൂടെയാണ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. 334 റൺസ് പിന്തുടരാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഹെൻറിക്ക് വെറും ആറ് പന്തുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി ഹെൻറി ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു.
🚨 BIGGEST DEFEAT OF INDIA IN ODIs ❌ - 245 runs by Sri Lanka in 2000. - 244 runs by New Zealand in 2026. Matt Henry is the hero with 6 wickets 🔥 https://t.co/D4dxSRulxq— Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2026
കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനമായ 27 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഹെൻറിയുടെ മികവിൽ ഇന്ത്യയെ വെറും 89 റൺസിന് ന്യൂസിലൻഡ് എറിഞ്ഞിട്ടു. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്കോറാണിത് (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ 88 ആണ്). 2000-ൽ ഷാർജയിൽ ശ്രീലങ്കയോട് 245 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി. അതേസമയം, 2008-ൽ അബർഡീനിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ നേടിയ 290 റൺസ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്.
TRIPLE-WICKET MAIDEN! 😳 Matt Henry couldn't have scripted a more explosive start! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/9gipGvgUIw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവികൾ
- 245 റൺസ് - ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ (ഷാർജ, 2000)
- 244 റൺസ് - ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ (മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി, 2026)
- 214 റൺസ് - ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ (മുംബൈ, 2015)
- 208 റൺസ് - ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ (സിഡ്നി, 2004)
- 202 റൺസ് - ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ (ലോർഡ്സ്, 1975 ലോകകപ്പ്)
- 200 റൺസ് - ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ (ദാംബുള്ള, 2010)
ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങൾ
- 290 റൺസ് - അയർലൻഡിനെതിരെ (അബർഡീൻ, 2008)
- 244 റൺസ് - ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ (മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി, 2026)
- 210 റൺസ് - യു.എസ്.എയ്ക്കെതിരെ (ദി ഓവൽ, 2004 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി)
- 206 റൺസ് - ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ (അഡ്ലെയ്ഡ്, 1986)
- 204 റൺസ് - വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ (ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്, 2017)
തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി മാറ്റ് ഹെൻറി
മൈതാനത്തെ ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം പന്ത് സ്വിംഗ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്റ്റമ്പുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പന്തെറിയാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് മത്സരശേഷം മാറ്റ് ഹെൻറി പറഞ്ഞു. 'കാറ്റിന്റെ ഗതി കാരണം സ്വിംഗിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ചിന്തിച്ചില്ല. ആദ്യ പന്ത് മുതൽ തന്നെ എന്റെ കരുത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്റ്റമ്പുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പന്തെറിയാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പുതിയ പന്തിൽ ബാറ്റർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ചെറിയൊരു അവസരമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ പന്തിൽ ഇത്രയധികം ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യ പന്ത് നേരിടുന്ന ബാറ്റർമാർക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും," ഹെൻറി വ്യക്തമാക്കി.
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