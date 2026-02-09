ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം ഫെബ്രുവരി 15ന് തന്നെ; അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമം, വഴങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ
2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ഫെബ്രുവരി 15ന് നടക്കും. ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ വഴങ്ങിയത്. ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര വേണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം ഐസിസി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.
Published : February 9, 2026 at 11:19 PM IST
ലാഹോർ: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 15ന് നടക്കും. കൊളംബോയിലെ ആർ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഐസിസിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയതോടെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും വിരാമമായി. ബംഗ്ലാദേശിനെ പിന്തുണച്ച് മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്.
മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് കത്തയച്ചതാണ് നിർണായകമായത്. ലാഹോറിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കൊളംബോയിൽ വച്ച് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ മത്സരം നടക്കും. ഐസിസിയുടെ പ്രതിനിധി സംഘവും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും ലാഹോറിലെത്തി പിസിബി നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിബി ചെയർമാൻ പാകിസ്ഥാന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനൊപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നിന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ബിസിബി പ്രസിഡൻ്റ് എംഡി അമിനുൾ ഇസ്ലാം കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഗുണത്തിനായി ഫെബ്രുവരി 15ന് ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരം കളിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ
ബംഗ്ലാദേശിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള കളി ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയുമായി കളിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന് ഐസിസിയെ പിസിബി അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ടീമിനെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നും ഐസിസി നേരത്തെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ സമ്മർദത്തിനൊടുവിലാണ് പിസിബി ഇപ്പോൾ വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ
ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് അവസാന നിമിഷം പുറത്താക്കിയതുകാരണം ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ ഐസിസി നടപടിയെടുക്കും. അടുത്ത അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൻ്റെ ആതിഥേയത്വം ബംഗ്ലാദേശിന് നൽകാനും ഭാവിയിൽ ഒരു വനിത ലോകകപ്പ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നടത്താനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഐസിസിയുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിഹിതം വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സാമ്പത്തിക സമിതി പരിഗണിക്കുമെന്നും പാകിസ്ഥാന് ഉറപ്പുനൽകി.
അതേസമയം ഇന്ത്യയുമായി ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ പുനഃരാരംഭിക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം ഐസിസി തള്ളി. ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾക്കും അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾക്കും മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ഐസിസിക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ-ബംഗ്ലാദേശ് ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര തുടങ്ങുക, 2026ലെ ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും ഐസിസി തള്ളിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതിഥികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനും പൊറുക്കാനും തയാറാകണമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പിസിബി ചെയർമാനുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം കൂടി വരുന്നതോടെ ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം കാണാൻ ആരാധകർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഫെബ്രുവരി 15ലെ മത്സരത്തിനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വീണ്ടും സജീവമായി.
