ഓസീസിനോട് തോറ്റ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് സെമി കാണാതെ പുറത്ത്; തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത്
"ഞങ്ങൾ നിലവാരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നില്ല, പുനർവിചിന്തനം അനിവാര്യം"; തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഹർമൻപ്രീത്; ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് സെമി കാണാതെ പുറത്ത്.
Published : June 29, 2026 at 9:36 AM IST
ലണ്ടൻ: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ലോർഡ്സില് നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായി. ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺചേസ് എന്ന റെക്കോർഡ് കുറിച്ചാണ് ഓസീസ് വനിതകൾ ഇന്ത്യയുടെ സെമി മോഹങ്ങൾ തകർത്തത്.
ഈ പരാജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുകള് മാത്രം നേടിയ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. എട്ട് പോയിന്റുകള് വീതം സ്വന്തമാക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
Australia end India's #T20WorldCup hopes with a brilliant chase at Lord's 💪— ICC (@ICC) June 28, 2026
📝: https://t.co/e07BKXcz3s pic.twitter.com/Hyds4GU0l0
'ശക്തരായ ടീമുകൾക്കെതിരെ കളി മെച്ചപ്പെടുത്തണം'
ടീമിന്റെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രകടന നിലവാരത്തെ വിമർശിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ രംഗത്തെത്തി. ടീം എന്ന നിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ഹർമൻപ്രീത് തുറന്നുസമ്മതിച്ചു.
മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും, ശക്തരായ ടീമുകൾക്കെതിരെ പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരം പുലർത്താൻ ഇന്ത്യക്കായില്ലെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
'മത്സരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം വരെ നമ്മൾ ശക്തമായ പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നിലവാരത്തിനൊത്ത് ഉയരാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ഇനിയും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച ടീമുകൾക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്തരം വലിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ കളിശൈലി ഇനിയും ഏറെ മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു.
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛— ICC (@ICC) June 28, 2026
We have our four Women’s #T20WorldCup 2026 semi-finalists 🤩 pic.twitter.com/oKG2a5H4jM
റെക്കോർഡ് വേട്ടയുമായി ഓസ്ട്രേലിയ
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ, ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് മികവിലാണ് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 170 റൺസ് എന്ന വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്കോർ കുറയുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹർമൻപ്രീത് ഇന്ത്യയെ മികച്ച നിലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നിരയുടെ അനുഭവസമ്പത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിര പതറി. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച വെറ്ററൻ താരങ്ങളായ എലീസ് പെറിയും ആഷ്ലി ഗാർഡ്നറും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 100 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഓസീസിന് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇരുവരും അർധസെഞ്ചുറി നേടി. ഒരോവർ ബാക്കിനിൽക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ എലീസ് പെറി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു കരുത്തരായ ടീമിനെതിരെ ലോർഡ്സിലെ മികച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിജയം നേടാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പെറി മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു.
Also Read: സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ഗോൾഡൻ ഡക്ക്; ഇന്ത്യയെ ഒരു റണ്ണിന് വീഴ്ത്തി അയർലൻഡ്; പരമ്പര തൂത്തുവാരി