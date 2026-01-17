ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ 2026 ബാഡ്മിന്റണ്: ലക്ഷ്യ സെന്നിനു അടിത്തെറ്റി, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിന്ന് പുറത്തായി
ബിഡബ്ല്യുഎഫ് സൂപ്പർ 750 ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള് അവസാനിച്ചു.
Published : January 17, 2026 at 1:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണ് ടൂര്ണമെന്റില് നിന്നും സൂപ്പര് താരം ലക്ഷ്യ സെൻ പുറത്തായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്ന് ഗെയിം നീണ്ടുനിന്ന ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിലാണ് ലക്ഷ്യ സെന്നിനു അടിത്തെറ്റിയത്. ലോക 14-ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ സെൻ, ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ലിൻ ചുൻ-യിയോട് 17-21, 21-13, 21-18 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. സെന്നിന്റെ തോൽവിയോടെ ബിഡബ്ല്യുഎഫ് സൂപ്പർ 750 ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള് അവസാനിച്ചു.
ഇരു കളിക്കാരും തുല്യനിലയിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇരുവർക്കും രണ്ട് പോയിന്റില് കൂടുതൽ ലീഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടവേളയിൽ 11-9 ന് മുന്നിലെത്തിയ ശേഷം, ലക്ഷ്യ സെൻ ഓപ്പണർ ഉറപ്പിക്കാൻ കഠിന പരിശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ തന്റെ ആക്കം കൂട്ടി, ആദ്യ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 5-2 എന്ന നിലയിൽ മുന്നേറി. എന്നാല്, ഒമ്പത് പോയിന്റ് നേടിയ ലിൻ ചുൻ-യി ഇടവേളയിൽ 11-5 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലെത്തി, ഒടുവിൽ ഒരു നിർണായക പോയിന്റും നേടാൻ നിർബന്ധിതനായി.
Home favourite Lakshya Sen goes all out against Lin Chun-Yi.#BWFWorldTour #IndiaOpen2026 pic.twitter.com/4pNX9k4xll— BWF (@bwfmedia) January 16, 2026
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷവും മത്സരം സമനിലയിൽ തുടർന്നു, സ്കോർ 18-ൽ അവസാനിച്ചു, തുടർന്ന് ലിൻ ചുൻ-യി തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നേടി മത്സരം വിജയിക്കുകയും സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു.ലിൻ ചുൻ-യിക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യ സെന്നിന്റെ നാലാമത്തെ തോൽവിയാണിത്.
'ഇതൊരു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു. മൂന്നാം സെറ്റ് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദകരമായ ഒരു ഗെയിമായിരുന്നുവെന്ന് മത്സരശേഷം ലക്ഷ്യ സെൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നന്നായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു- ലക്ഷ്യ സെൻ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ മികച്ച പുരുഷ ഡബിൾസ് ജോഡികളായ സാത്വിക്സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും, വനിതാ ജോഡികളായ ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും പ്രീക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡബിൾസ് സീസൺ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു. മാളവിക ബൻസോദും പുറത്തായതോടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ സിംഗിൾസ് മത്സരവും അവസാനിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുതവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ പി.വി. സിന്ധുവും തൻവി ശർമ്മയും ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഓപ്പണിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു.
VIDEO | Here's what Lakshya Sen had to say after his exit from the India Open 2026 after he lost to Taiwan's Lin Chin-yi 21-17, 13-21 in the quarterfinal. Sen's loss ended India's campaign.— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2026
" i could have been little more clinical towards the end but credit to him (lin chin-yi),… pic.twitter.com/HiDR6OkSJp
ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ, ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ചി യു ജെന്നിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കാനഡയുടെ 2025 ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ വിക്ടർ ലായിയെ ലിൻ ചുൻ-യി നേരിടും, രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ലോഹ് കീൻ യൂ മൂന്നാം സീഡ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ജോനാഥൻ ക്രിസ്റ്റിയെ നേരിടും.
