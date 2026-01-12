ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റിനു നാളെ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമാകും; പ്രതീക്ഷയില്‍ താരങ്ങള്‍

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍.

PV Sindhu
File Photo: PV Sindhu (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 750 ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റിനു നാളെ തുടക്കമാകും. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരങ്ങളായ ചൈനയുടെ ഷി യുകി (പുരുഷ സിംഗിൾസ്), റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയയുടെ ആൻ സെ-യങ് (വനിതാ സിംഗിൾസ്), ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കിം വോൺ-ഹോ / സിയോ സിയുങ്-ജെ (പുരുഷ ഡബിൾസ്), ചൈനയുടെ ലിയു ഷെങ്ഷു / ടാൻ നിങ് (വനിതാ ഡബിൾസ്), ഫെങ് യാഞ്ചെ / ഹുവാങ് ഡോങ്പിംഗ് (മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ്) എന്നിവർ ഇന്ത്യ ഓപ്പണിൽ പങ്കെടുക്കും. ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇതേ വേദിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ കളിക്കാർക്ക് ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ അവസരം നൽകും.

വനിതാ സിംഗിൾസ് ബിഡബ്ല്യുഎഫ് റാങ്കിംഗിൽ 18-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിന്ധു മലേഷ്യ ഓപ്പണിലൂടെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി സെമിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.30 കാരിയായ ഇന്ത്യൻ താരം സ്വന്തം മൈതാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും 2017 ൽ താൻ വിജയിച്ച ടൂർണമെന്‍റില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. വനിതാ സിംഗിൾസിലെ മത്സരത്തിൽ മാളവിക ബൻസോദും അവർക്കൊപ്പമുണ്ടാകും.

പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ, 2022 ലെ ചാമ്പ്യനായ ലക്ഷ്യ സെന്നും ആയുഷ് ഷെട്ടിയുമായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷകള്‍. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ. കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, എച്ച്എസ് പ്രണോയ് എന്നിവരും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ലോക മൂന്നാം നമ്പർ താരങ്ങളായ ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും സാത്വിക്‌സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും 2022 ൽ ഉയർത്തിയ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനിറങ്ങും. എം ആർ അർജുൻ / ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ സഖ്യവും സ്വന്തം നാട്ടിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വനിതാ ഡബിൾസിൽ ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും ഹോം ചലഞ്ചിന് നേതൃത്വം നൽകും. മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ, പാരീസ് 2024 ഒളിമ്പ്യൻ തനിഷ ക്രാസ്റ്റോയും ധ്രുവ് കപിലയും ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച ജോഡിയാണ്. ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ 2026 ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് BWF ടിവി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാൻ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ യൂറോസ്‌പോർട്ട്, യൂറോസ്‌പോർട്ട് എച്ച്ഡി ടിവി ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

ഇന്ത്യൻ ടീം

പുരുഷ സിംഗിൾസ് : ലക്ഷ്യ സെൻ, ആയുഷ് ഷെട്ടി, കിഡംബി ശ്രീകാന്ത്, എച്ച്എസ് പ്രണോയ്

പുരുഷ ഡബിൾസ് : സാത്വിക്‌സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി/ചിരാഗ് ഷെട്ടി, എംആർ അർജുൻ/ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ

വനിതാ സിംഗിൾസ് : പിവി സിന്ധു, മാളവിക ബൻസോദ്

വനിതാ ഡബിൾസ് : ട്രീസ ജോളി/ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ്, രുതപർണ പാണ്ഡ/ശ്വേതപർണ പാണ്ഡ, ഗായത്രി റാവത്ത്/മൻസ റാവത്ത്, പ്രിയ കൊഞ്ചെങ്ബാം/ശ്രുതി മിശ്ര, കവിപ്രിയ സെൽവം/സിമ്രാൻ സിങ്ഗി.

മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് : ധ്രുവ് കപില/തനിഷ ക്രാസ്റ്റോ, രോഹൻ കപൂർ/റുത്വിക ശിവാനി ഗദ്ദെ, അഷിത് സൂര്യ/അമൃത പ്രമുതേഷ്, ധ്രുവ് റാവത്ത്/മനീഷ കെ.

