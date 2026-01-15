ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണ്: പിവി സിന്ധു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോറ്റു പുറത്തായി, ശ്രീകാന്തിനും പ്രണോയിക്കും ജയം
ചിരാഗ് - സാത്വിക് സഖ്യം ഇന്ത്യ ഓപ്പണില് റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.
January 15, 2026
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണ് ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പിവി സിന്ധു പുറത്തായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വനിതാ സിംഗിൾസ് ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ സിന്ധുവിനെ 20-22, 21-12, 21-15 എന്ന സ്കോറിന് വിയറ്റ്നാമിന്റെ നുയാൻ തുയ് ലിനാണ് തോല്പ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പോയിന്റുകള് നേടി ഇടവേളയിൽ 11-7 ന് സിന്ധു മുന്നിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ നുയെൻ തുയ് ലിൻ തിരിച്ചടിക്കുകയും മൂന്ന് ഗെയിം പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
രണ്ടാം ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത മത്സരം നടന്നിരുന്നു. നുയാൻ തുയ് ലിൻ 11-9 എന്ന നിലയിൽ മുന്നേറി. നിർണായക മത്സരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് താരം വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടി. മൂന്നാം ഗെയിമിലും നേരിയ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ നുയെൻ തുയ് ലിൻ, ഒടുവില് മത്സരം ജയിച്ചു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടന്ന ഇന്ത്യാ ഓപ്പണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് സിന്ധു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ആദ്യ റൗണ്ടിലെ തോൽവി ഇന്ത്യന് ഷട്ട്ലറിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. നീണ്ട ഇളവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോര്ട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സിന്ധു മലേഷ്യ ഓപ്പണില് സെമിയില് തോറ്റു പുറത്തായിരുന്നു. 2024 ഡിസംബറിൽ സയ്യിദ് മോദി ഇന്റര്നാഷണൽ സൂപ്പർ 300 ലാണ് താരം അവസാനമായി കിരീടം നേടിയത്.
അതേസമയം വനിതാ സിംഗിൾസ് ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ തൻവി ശർമ്മയും പരാജയപ്പെട്ടു, പതിനേഴുകാരിയായ താരത്തെ ചൈനയുടെ വാങ് ഷിയിയാണ് വീഴ്ത്തിയത്. മറ്റൊരു മത്സരത്തില് മാളവിക ബന്സോദ് ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ പൈ യു-പോയെ 21-18, 21-19 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി. പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ലോക 34-ാം നമ്പർ താരം കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, റാങ്കിംഗിൽ 43-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായ തരുൺ മന്നെപ്പള്ളിയെ 15-21, 21-6, 21-19 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തായ്ലൻഡ് ഓപ്പണിലും ഹോങ്കോംഗ് ഓപ്പണിലും തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഗെയിമുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, തരുൺ മന്നെപ്പള്ളിക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ കിദംബി ശ്രീകാന്തിന്റെ ആദ്യ ജയമാണിത്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലീ ച്യൂക്ക് യിയുവിനെ 41 മിനിറ്റിൽ 22-20, 21-18 എന്ന സ്കോറിന് തോല്പ്പിച്ച് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു.
അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഡബിൾസ് ജോഡികളായ ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും സാത്വിക് സായ്രാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡിയും അമേരിക്കയുടെ ചെൻ ഷി യി-പ്രെസ്ലി സ്മിത്ത് സഖ്യത്തിനെതിരെ വാക്കോവർ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ബുധനാഴ്ച നടന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ജോഡികളും അവരുടെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
ജപ്പാൻ്റെ യുയിച്ചി ഷിമോഗാമി-സയാക ഹൊബാര സഖ്യത്തോട് 21-15, 21-7ന് ആഷിത് സൂര്യ-അമൃത പ്രമുതേഷ് സഖ്യവും ജർമ്മനിയുടെ മാർവിൻ സെയ്ഡൽ-തുക് ഫുവോങ് ഗുയെൻ സഖ്യം 21-19, 21-14ന് രോഹൻ കപൂർ-റുത്വിക ഗദ്ദെ സഖ്യത്തേയും വീഴ്ത്തി. ധ്രുവ് കപില, തനിഷ ക്രാസ്റ്റോ സഖ്യവും തായ്ലൻഡിൻ്റെ പക്കപോൺ തീരരത്സകുൽ-സപ്സിരി താരട്ടനാച്ചായി സഖ്യത്തിനെതിരെ 21-15, 21-14 എന്ന സ്കോറിനാണ് വീണത്.
