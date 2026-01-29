ETV Bharat / sports

ഇനി കളി കാര്യവട്ടത്ത്; നീലപ്പടയും കിവികളും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി

ഇരു ടീമുകൾക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണം

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീം (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 7:36 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 8:29 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ആവേശമുയർത്തി ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ടീമുകൾ കേരളത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെത്തി. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനായി എത്തിയ ഇരു ടീമുകൾക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ സാന്നിധ്യം വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകരെ ആവേശത്തിന്‍റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചു.

വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീം (KCA)

പ്രത്യേക ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങളും പരിശീലകരും എത്തിയത്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ) ട്രഷറർ ടി. അജിത്ത് കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം താരങ്ങളെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. പ്രിയതാരങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നിരവധി ആരാധകരാണ് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്.

ആവേശഭരിതരായ കായികപ്രേമികളുടെ ഹർഷാരവങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് താരങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. ടീമുകളുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് വിമാനത്താവളം മുതൽ ഹോട്ടലുകൾ വരെയും സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തും കനത്ത പൊലീസ് കാവലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സിറ്റി പൊലീസ് നേരത്തെ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു.

വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സഞ്ജു സാംസണ്‍ (KCA)

ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി കോവളത്തെ ലീലാ റാവിസ് ഹോട്ടലിലും ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ടീമിനായി ഹയാത്ത് റീജൻസിയിലുമാണ് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിമാനത്താവളം, ഹോട്ടലുകൾ, ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ മുന്നില്‍

ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് കളികളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയില്‍ 3-1ന് മുന്നിലാണ്.പരമ്പരിലെ അവസാന മത്സരമാണ് മറ്റന്നാള്‍ തിരുവനന്തപരത്ത് നടക്കുന്നത്.

ലോകകപ്പിന് മുമ്പൊരു ഫൈനല്‍ റിഹേഴ്‌സല്‍

അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന അവസാന ടി20 മത്സരമാണിത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മത്സരത്തെ ഏറെ പ്രധാന്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്‍ഡും കാണുന്നത്.

സഞ്ജുവിന് നിര്‍ണായകം

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ നാലു മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ തകര്‍ത്തടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍. ആദ്യ നാലു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 40 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് നേടാനായത്.

ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ടീമംഗങ്ങളെ കെസിഎ ട്രഷറര്‍ ടി. അജിത് കുമാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു (KCA)

തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇരു ടീമുകളുടെയും നാളത്തെ (ജനുവരി 30, വെള്ളിയാഴ്‌ച) പരിപാടികൾ താഴെ നൽകുന്നു:

1. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ ക്ഷേത്ര ദർശനം

സമയം: രാവിലെ 9:00 AM

സ്ഥലം: ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം.

2. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ പരിശീലനം

സമയം: വൈകിട്ട് 4:30 PM

സ്ഥലം: ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, കാര്യവട്ടം.

3. ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലനം

സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 PM മുതൽ 4:30 PM വരെ.

സ്ഥലം: ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, കാര്യവട്ടം.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ടീമുകളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പരിശീലന സമയത്തിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.)

Last Updated : January 29, 2026 at 8:29 PM IST

