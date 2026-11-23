ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ആറ് മത്സരങ്ങൾ നിർണായകം; ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം മുറുകുന്നു
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടിക: വെല്ലിംഗ്ടൺ സമനില ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി; ന്യൂസിലൻഡും താഴേക്കിറങ്ങി.
Published : November 23, 2026 at 2:43 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ബേസിൻ റിസർവിൽ നടന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡ് സമനില പിടിച്ചതോടെ, 2025-27 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് (WTC) ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയേറ്റു.
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ 368 റൺസിന് മറുപടിയായി 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 720 റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ പടുത്തുയർത്തിയത്. നാല് സെഷനുകൾക്കുള്ളിൽ കിവീസിനെ പുറത്താക്കി വിജയം നേടാമെന്ന ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റേയും സംഘത്തിന്റേയും പ്രതീക്ഷകൾക്ക്, ഡാരിൽ മിച്ചലും ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സെഞ്ചൂറിയൻ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് തടയിടുകയായിരുന്നു.
അഞ്ചാം ദിനം ബൗളർമാരെ കാര്യമായി തുണയ്ക്കാത്ത പിച്ചിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 239 റൺസെന്ന നിലയിൽ കളി അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
- ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്: സമനിലയോടെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശതമാനം (പി.സി.ടി) 51.52 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഈ സൈക്കിളിൽ ഇതുവരെ 12 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ച് ജയവും നാല് തോൽവിയും മൂന്ന് സമനിലകളുമാണുള്ളത്. നിലവിൽ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.
- ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്നാമത്: വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിന് മുൻപ് 72.22 ശതമാനം പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ന്യൂസിലൻഡ്, സമനിലയോടെ 66.67 ശതമാനവുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ജയവും ഒരു തോൽവിയും രണ്ട് സമനിലകളുമാണ് കിവീസിന്റെ സമ്പാദ്യം.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി
ഈ സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ആറ് മത്സരങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റും, അടുത്ത വർഷം ആദ്യം സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
രണ്ട് തവണ ഫൈനലിലെത്തിയ ഇന്ത്യ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പുറത്തായിട്ടില്ലെങ്കിലും, അടുത്ത ജൂണിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിലേക്കുള്ള പാത കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കുകയാണ്. ശേഷിക്കുന്ന ആറ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശതമാനം 66.67 ആയി ഉയരും. ഇത് ഫൈനൽ ബെർത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ലെങ്കിലും, കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ടീമിനെ സഹായിക്കും.
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