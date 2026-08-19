ബ്രസീൽ മാത്രമല്ല, കേപ് വെർദെയും! ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുങ്ങുന്നു
ബ്രസീലിന് പിന്നാലെ കേപ് വെർദെയും; ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരാൻ മറ്റൊരു വമ്പൻ സൗഹൃദ മത്സരം കൂടി വരുന്നു.
Published : August 19, 2026 at 11:02 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം അടങ്ങും മുൻപ്, ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തുവരുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് പാക്കേജും ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരുമായ കേപ് വെർദെയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു.
വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ ആണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സെപ്റ്റംബർ 30-നും ഒക്ടോബർ 6-നും ഇടയിലുള്ള ഫിഫ വിൻഡോയിലാണ് കേപ് വെർദെയെ ഇന്ത്യ അതിഥികളായി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഹൈ-പ്രൊഫൈൽ മത്സരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും തമ്മിലുള്ള മെഗാ പോരാട്ടം ഇതിനകം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേപ് വെർദെയുമായുള്ള മത്സരം ഈ ബ്രസീൽ പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ ആയിരിക്കും ക്രമീകരിക്കുക. മത്സരത്തിനായുള്ള വേദിയെക്കുറിച്ചും തീയതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
'ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്പോഷർ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കരാറുകൾ ഇതുവരെ അന്തിമമായി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിശ്ചിത തീയതികൾക്കുള്ളിൽ കേപ് വെർദെ ഇന്ത്യയിൽ അതിഥികളായി എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്," ചർച്ചകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ലോകം വിറപ്പിച്ച കേപ് വെർദെയുടെ ലോകകപ്പ് വീര്യം
നിലവിൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 64-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേപ് വെർദെ, ലോക ഫുട്ബോളിലെ വെറുമൊരു കൊച്ചു രാജ്യമല്ല. കന്നി ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റില് തന്നെ വമ്പൻമാരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ചരിത്രവുമായാണ് അവർ വരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് അവർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അവസാന 32 ടീമുകളുടെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
ടൂർണമെന്റിലെ ജേതാക്കളായ സ്പെയിനിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ (0-0) തളച്ച അവർ, മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേയോട് 2-2 എന്ന ആവേശ സമനിലയും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കരുത്തരായ സൗദി അറേബ്യയോട് 0-0 സമനിലയും പിടിച്ചുവാങ്ങി. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ അന്നത്തെ ഡിഫൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന അർജന്റീനയെ അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിറപ്പിച്ചു. രണ്ട് തവണ കളിയിൽ പിന്നിലായ ശേഷവും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് 2-2 എന്ന നിലയിൽ മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീട്ടാൻ കേപ് വെർദെയ്ക്കായി. ഒടുവിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 2-3 നാണ് പൊരുതി വീണത്.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടം
ഏഷ്യൻ കപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളും മുന്നിൽ നിൽക്കെ, ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ മികച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള ആഫ്രിക്കൻ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ടീമുകളോട് കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളിശൈലിയിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ബ്രസീലിന്റെ ലോകോത്തര താരങ്ങളെയും കേപ് വെർദെയുടെ ശാരീരികക്ഷമതയുള്ള കളിക്കാരെയും ഒരേ ആഴ്ചയിൽ നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിലവാരം അളക്കാനുള്ള സുവർണ്ണ അവസരമായി മാറും.
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