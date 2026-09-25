ചരിത്രപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം; ലോകകപ്പ് കളിച്ച പനാമയെ ഇന്ന് നേരിടും
ലോകകപ്പ് ഹീറോസിനെതിരെ ഇന്ത്യ, പനാമയുമായുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവില്.
Published : September 25, 2026 at 11:21 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാവുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പോരാട്ടത്തിൽ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് പനാമയെ നേരിടും.
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച മൂന്ന് വമ്പൻ രാജ്യങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ചരിത്ര യാത്രയിലെ ആദ്യ മത്സരമാണ് ഇന്ന് പനാമയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം മൈതാനത്തെ ആവേശഭരിതരായ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനുശേഷം ആഗോള ഫുട്ബോളിലെ വൻശക്തികളായ ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ എന്നിവർക്കെതിരെയും ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ൽ കളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പനാമ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. കായികക്ഷമതയിലും തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കത്തിലും മുന്നിലുള്ള പനാമ, ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകകപ്പ് കളിച്ച അത്രയും കരുത്തരായ ഒരു ടീമിനെതിരെ കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഒത്തൊരുമയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും പനാമയും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. കോൺകകാഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഒൻപതാമത്തെ മാത്രം രാജ്യമാണ് പനാമ.
ഈ വർഷം ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് ടീമുകളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊല്ക്കത്തയില് ബ്രസീലിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം. 6-നു ഉറുഗ്വേയേയും ഇന്ത്യ നേരിടും. തുടർന്ന് നവംബർ 12, 15 തീയതികളിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ച് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയും ഇന്ത്യ രണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. ന്യൂസിലൻഡിലെ ഓക്ലൻഡ്, ക്രിസ്റ്റ്ചർച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ന്യൂസിലൻഡ് സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധത്തിന്റെ '100 വർഷത്തെ ഐക്യം' ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മത്സരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി മത്സരങ്ങൾ സോണി സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്ക്, സോണി എഎടിച്ച്, സോണി ലിവ് എന്നിവയിൽ തത്സമയം കാണാവുന്നതാണ്.
ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ മത്സരക്രമം
- സെപ്റ്റംബര് 25: ഇന്ത്യ vs പനാമ (ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയം, ബെംഗളൂരു)
- ഒക്ടോബര് 3: ഇന്ത്യ vs ബ്രസീല് (സാള്ട്ട്ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ക്കത്ത)
- ഒക്ടോബര് 6: ഇന്ത്യ vs ഉറുഗ്വായ് (സാള്ട്ട്ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ക്കത്ത)
ഇന്ത്യൻ - പനാമ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്ക്വാഡുകൾ
ഇന്ത്യ: ഗോൾകീപ്പർമാർ: അൽബിനോ ഗോമസ്, ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു, പ്രഭ്സുഖൻ സിംഗ് ഗിൽ, സോം കുമാർ. ഡിഫെൻഡർമാർ: അഭിഷേക് സിംഗ് തെക്ചാം, ആകാശ് മിശ്ര, അൻവർ അലി, ബിജോയ് വർഗീസ്, ഹമിംഗ്താൻമാവിയ റാൽട്ടെ, ജയ് ഗുപ്ത, പ്രംവീർ, റിക്കി മീതേയ് ഹയോബാം. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, ഫാറൂഖ് ചൗധരി, ലാലെങ്മാവിയ റാൽട്ടെ, മകാർട്ടൺ നിക്സണ്, മുഹമ്മദ് സനാൻ, റിക്കി ഷാബോങ്, സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്. ഫോർവേഡ്സ്: എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക, ഇർഫാൻ യാദ്വാദ്, മൻവീർ സിംഗ്, റഹീം അലി, റയാൻ വില്യംസ്, വിക്രം പ്രതാപ് സിംഗ്. ഹെഡ് കോച്ച്: ഖാലിദ് ജമീൽ.
പനാമ: ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഒർലാൻഡോ മോസ്ക്വേര, മാർക്കോസ് ഡി ലിയോൺ, എഡ്ഡി റോബർട്ട്സ്. ഡിഫെൻഡർമാർ: സീസർ ബ്ലാക്ക്മാൻ, ജോർജ്ജ് ഗുട്ടറസ്, ജെയർ മോഡൽ, അമീർ മുറില്ലോ, ഒമർ വലൻസിയ, മാർട്ടിൻ ക്രുഗ്, ആൻഡ്രേസ് ആൻഡ്രേഡ്, ജോസ് കോർഡോബ, ജിയോവാനി റാമോസ്, ജോസഫ് ജോൺസ്, എഡ്വേർഡോ ആൻഡേഴ്സൺ. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: കാർലോസ് ഹാർവി, അദൽബെർട്ടോ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ മാർട്ടിനസ്, ജോസ് ലൂയിസ് റോഡ്രിഗസ്, വിക്ടർ ഗ്രിഫിത്ത്, ഡെയ്വിസ് മുറില്ലോ, അസാരിയസ് ലണ്ടനോ, റാഫേൽ മോസ്ക്വേര, ജിയോവാനി ഹെർബർട്ട്. ഫോർവേഡ്സ്: ജോസ് ഫജാർഡോ, ജോസഫ് വെർഗാര, മിജാഹിർ ജിമെനെസ്, തോമസ് റോഡ്രിഗസ്. ഹെഡ് കോച്ച്: തോമസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻസെൻ.
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