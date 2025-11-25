സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ ഹോക്കി ടൂര്ണമെന്റ്: ബെൽജിയത്തോട് 2-3 ന് അടിപതറി ഇന്ത്യ
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ മിന്നും വിജയം നേടിയിരുന്നു.
Published : November 25, 2025 at 2:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ ഹോക്കി കപ്പ് ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിനു ദയനീയ തോല്വി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരായ മിന്നും വിജയത്തിന് ശേഷം, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വീഴുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ബെൽജിയത്തോട് 2-3 ന് ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. റൊമെയ്ൻ ഡുവെകോട്ട് ബെൽജിയത്തിനായി രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, അഭിഷേകും ശിലാനന്ദ് ലക്രയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി വലകുലുക്കി.
മലേഷ്യയിലെ ഇപ്പോയിലാണ് 31-ാമത് സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇന്ത്യ ബെൽജിയത്തെ നേരിടാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം മത്സരം മാറ്റിവച്ചു. പുനഃക്രമീകരിച്ച ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചായിരുന്ന ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. നിലവില് ടൂർണമെന്റില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ടീമാണ് ബെൽജിയം, എഫ്ഐഎച്ച് റാങ്കിംഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അവർ. അടുത്തിടെ ഏഷ്യാ കപ്പ് നേടിയിട്ടും ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ മത്സരം എളുപ്പമുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ബെൽജിയം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി. പത്ത് മിനിറ്റിനുശേഷം അവർ ആദ്യ പെനാൽറ്റി കോർണർ നേടി. ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ ഗോൾ നേടി. പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ റൊമെയ്ൻ ഡുവെകോട്ട് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതോടെ കളിയുടെ വേഗത അല്പം കുറഞ്ഞു. ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, മറുപടി നൽകാൻ മെൻ ഇൻ ബ്ലൂവിന് രണ്ടാം പകുതി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.
Fought hard, but not our day. 💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2025
India go down 2-3 to Belgium at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025, Focus shifts to the next challenge. 🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/vIWTTpzYoN
33-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേക് നേടിയ മിന്നുന്ന ഗോളിലൂടെ ബെൽജിയം സമനില പിടിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സമനില ഗോൾ ബെൽജിയത്തിന്റെ ലീഡ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ നിക്കോളാസ് ഡി കെർപലിന്റെ ഗോളിലൂടെ അവർ വീണ്ടും ലീഡ് നേടി. അവസാന ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡുവെകോട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലൂടെ ബെൽജിയം ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയം ഉറപ്പായി.
46-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്നാം ഗോൾ വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ സമനില ഗോൾ നേടാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചു. പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് അവർ ഗോളിന് അടുത്തെത്തി. ഒടുവിൽ, 57-ാം മിനിറ്റിൽ ശിലാനന്ദ് ലക്ര രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, വളരെ വൈകിപ്പോയി. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബെൽജിയം നാല് പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.