ETV Bharat / sports

സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ ഹോക്കി ടൂര്‍ണമെന്‍റ്: ബെൽജിയത്തോട് 2-3 ന് അടിപതറി ഇന്ത്യ

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ മിന്നും വിജയം നേടിയിരുന്നു.

Sultan Azlan Shah Hockey Cup
India lost to Belgium in the Sultan Azlan Shah Hockey Cup (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ ഹോക്കി കപ്പ് ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിനു ദയനീയ തോല്‍വി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്‌ക്കെതിരായ മിന്നും വിജയത്തിന് ശേഷം, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വീഴുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ബെൽജിയത്തോട് 2-3 ന് ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. റൊമെയ്ൻ ഡുവെകോട്ട് ബെൽജിയത്തിനായി രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, അഭിഷേകും ശിലാനന്ദ് ലക്രയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി വലകുലുക്കി.

മലേഷ്യയിലെ ഇപ്പോയിലാണ് 31-ാമത് സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇന്ത്യ ബെൽജിയത്തെ നേരിടാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം മത്സരം മാറ്റിവച്ചു. പുനഃക്രമീകരിച്ച ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചായിരുന്ന ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. നിലവില്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ടീമാണ് ബെൽജിയം, എഫ്ഐഎച്ച് റാങ്കിംഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അവർ. അടുത്തിടെ ഏഷ്യാ കപ്പ് നേടിയിട്ടും ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ മത്സരം എളുപ്പമുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ബെൽജിയം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി. പത്ത് മിനിറ്റിനുശേഷം അവർ ആദ്യ പെനാൽറ്റി കോർണർ നേടി. ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ ഗോൾ നേടി. പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ റൊമെയ്ൻ ഡുവെകോട്ട് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതോടെ കളിയുടെ വേഗത അല്പം കുറഞ്ഞു. ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, മറുപടി നൽകാൻ മെൻ ഇൻ ബ്ലൂവിന് രണ്ടാം പകുതി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.

33-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേക് നേടിയ മിന്നുന്ന ഗോളിലൂടെ ബെൽജിയം സമനില പിടിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സമനില ഗോൾ ബെൽജിയത്തിന്‍റെ ലീഡ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്‍റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ നിക്കോളാസ് ഡി കെർപലിന്‍റെ ഗോളിലൂടെ അവർ വീണ്ടും ലീഡ് നേടി. അവസാന ക്വാർട്ടറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഡുവെകോട്ടിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലൂടെ ബെൽജിയം ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയം ഉറപ്പായി.

46-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്നാം ഗോൾ വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ സമനില ഗോൾ നേടാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചു. പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് അവർ ഗോളിന് അടുത്തെത്തി. ഒടുവിൽ, 57-ാം മിനിറ്റിൽ ശിലാനന്ദ് ലക്ര രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, വളരെ വൈകിപ്പോയി. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്‍റുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബെൽജിയം നാല് പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.

  1. Also Read: ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന്‍ ആവേശപ്പോരാട്ടം വീണ്ടും; പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ ഇതാ..!
  2. Also Read: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിനം: ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്ന് ആരാധകര്‍

TAGGED:

SULTAN AZLAN SHAH CUP 2025
BELGIUM BEAT INDIA
HOCKEY INDIA
INDIAN MENS HOCKEY TEAM
SULTAN AZLAN SHAH CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.