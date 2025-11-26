ഇന്ത്യയെ 408 റൺസിന് തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, നാണംകെട്ട തോല്വി; ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തൂത്തുവാരി
37 റണ്സ് വഴങ്ങി ആറ് വിക്കറ്റെടുത്ത സിമോണ് ഹാർമറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയൊടിച്ചത്.
Published : November 26, 2025 at 1:32 PM IST
ഗുവാഹത്തി: രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യയെ 408 റണ്സിന് തകര്ത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ട് മത്സര ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 2-0ന് തൂത്തുവാരി. 549 റണ്സിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് 140 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ 54 റൺസ് നേടിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജ മാത്രമാണ് തിളങ്ങിയത്. ആറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ സൈമൺ ഹർമറാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെ തകർത്തത്. റണ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോല്വിയാണിത്.
കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 30 റൺസ് വിജയം നേടിയിരുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് ഇന്ത്യയെ 201 റൺസിന് പുറത്താക്കി 288 റൺസിന്റെ ലീഡ് നേടിയ ശേഷം, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 260 റൺസ് നേടി ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സാണ് (94) സന്ദർശകരുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 549 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നാലാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2ന് 27 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
13 റൺസെടുത്ത ജയ്സ്വാളിന്റേയും 6 റൺസെടുത്ത രാഹുലിന്റേയും വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നലെ നഷ്ടമായത്. 27-2 എന്ന സ്കോറിലാണ് ഇന്ത്യ അഞ്ചാം ദിനം ക്രീസിലെത്തിയത്. പ്രോട്ടീസ് സ്പിന്നർ സിമോൺ ഹാർമർ ആറു വിക്കറ്റുകളും കേശവ് മഹാരാജ് രണ്ടും സെനുരൻ മുത്തുസാമി, മാർകോ യാൻസൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.
ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
നീണ്ട 25 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പര ജയിക്കുന്നത്. 2000 ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, അവർ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 2-0 ന് നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ, ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടുതവണ ഇന്ത്യയെ വൈറ്റ്വാഷ് ചെയ്ത ആദ്യ ടീമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മാറി.
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റ് തോൽവികൾ (റൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
- 408 റൺസ് vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഗുവാഹത്തി, 2025
- 2004 ൽ നാഗ്പൂരിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 342 റൺസ്
- 2006-ൽ കറാച്ചിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ 341 റൺസ്
- 2007 ൽ മെൽബണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ തിരെ 337 റൺസ്.
- 2017-ൽ പൂനെയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 333 റൺസ്
- 1996-ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 329 റൺസ്