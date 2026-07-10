ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ്; ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ആറ് മത്സരങ്ങളിലും ജയമില്ലാതെ ഇന്ത്യ
ക്യാപ്റ്റൻ അയ്യർക്ക് കരിനിഴൽ, ആറിൽ അഞ്ചും തോറ്റു, വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡും തകർത്തു!
Published : July 10, 2026 at 3:00 PM IST
ലണ്ടൻ: ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം തുടക്കം. സൂര്യകുമാർ യാദവിന് പകരക്കാരനായി ബി.സി.സി.ഐ അയ്യരെ നായകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് നേർവിപരീതമായ ഫലമാണ് മൈതാനത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. നായകനായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ശേഷം കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ജയിക്കാനാകാതെ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡാണ് അയ്യർ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്.
അയ്യരുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യ കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഒരു മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ് എന്നിവർക്കെതിരായ ടി-20 പരമ്പരകളിലെ കനത്ത തോൽവികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരവും പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന മോശം റെക്കോർഡ് അയ്യരെ തേടിയെത്തിയത്.
Shreyas Iyer as the T20i captain so far:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 10, 2026
Matches - 6.
Tosses won - 6.
Matches lost - 5.
Matches won - 0.
A tough start to his captaincy tenure! pic.twitter.com/NucyeuY16M
ധോണിയെയും കോലിയെയും മറികടന്നു
ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ടി-20 മത്സരങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നായകനെന്ന മോശം റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തിയതോടെ മുൻ നായകന്മാരായ എം.എസ് ധോണി, വിരാട് കോലി എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡുകളാണ് അയ്യർ മറികടന്നത്.
മുമ്പ് വിരാട് കോലി തന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിലെ ആദ്യ 12 മത്സരങ്ങളിലാണ് അഞ്ച് തോൽവികൾ വഴങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ, അയ്യർ വെറും ആറ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഞ്ച് പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റവും വേഗമേറിയ നാണക്കേട് സ്വന്തമാക്കി. മുൻ നായകൻ എം.എസ് ധോണിയുടെ കീഴിൽ 2009-നും 2014-15 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി നാല് ടി20 മത്സരങ്ങളായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
A punishing performance with bat in hand has secured England the series against India in the fourth T20I 👊— ICC (@ICC) July 9, 2026
Full scorecard 👉 https://t.co/EQ7c6PesS2 pic.twitter.com/eRY5LzqoXI
2019-ന് ശേഷം ആദ്യമായി തുടർച്ചയായ രണ്ട് പരമ്പര തോൽവികൾ
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയും കൈവിട്ടതോടെ, ഏഴ് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടി-20 പരമ്പരകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2019-ലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. അന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 2-1 നും, തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 2-0 നും ഇന്ത്യ പരമ്പരകൾ കൈവിട്ടിരുന്നു.
ടി-20 നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ മോശം പ്രകടനത്തോടെ അയ്യരുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് മേൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. പരമ്പര ഇതിനകം നഷ്ടമായെങ്കിലും, ടീമിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അവസാന മത്സരം ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമാണ്.
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