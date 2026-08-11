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ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോകകപ്പിൽ കുരങ്ങുകളെ തുരത്താൻ മിമിക്രി! വൈറലായി ഇന്ത്യയുടെ കൗതുക നീക്കം

ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വാനരശല്യം തടയാൻ ശബ്‌ദാനുകരണ കലാകാരന്മാർ; കയ്യടിച്ച് പി.വി സിന്ധു.

BWF World Championships
BWF World Championships (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 11:12 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സുഗമമായി നടത്താൻ വ്യത്യസ്‌തമായൊരു സുരക്ഷാ പരീക്ഷണം. ടൂർണമെന്‍റ് വേദിയിൽ കുരങ്ങുകളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വലിയ ലംഗൂർ കുരങ്ങുകളുടെ ശബ്ദം കൃത്യമായി അനുകരിക്കുന്ന മൂന്ന് മിമിക്രി കലാകാരന്മാരെയാണ് സംഘാടകർ ഔദ്യോഗികമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ടൂർണമെന്‍റിനിടെ ഗാലറിയിൽ കുരങ്ങുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയ്ക്കും കാണികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ലംഗൂർ കുരങ്ങുകളെ കാണുന്നതും അവയുടെ ശബ്‌ദം കേൾക്കുന്നതും സാധാരണ കുരങ്ങുകൾക്ക് വലിയ ഭയമാണ്. ഈ മനഃശാസ്ത്രം മുൻനിർത്തിയാണ് ടൂർണമെന്‍റ് വേദിയിൽ നിന്ന് കുരങ്ങുകളെ ഒരടി പോലും അടുപ്പിക്കാതെ ഓടിക്കാൻ മൂന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ശബ്‌ദാനുകരണ കലാകാരന്മാർക്ക് ബി.എ.ഐ ചുമതല നൽകിയത്. കുരങ്ങുകളെ ഒട്ടും ഉപദ്രവിക്കാതെ വേദിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഈ മാർഗ്ഗം വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഇതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സഫർ എന്ന കലാകാരൻ വ്യക്തമാക്കി.

'പരിഹാരം കണ്ട് ചിരിക്കാം, പക്ഷേ ശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിക്കണം': പി.വി. സിന്ധു

സംഘാടകരുടെ ഈ അപൂർവ്വ നീക്കത്തെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ താരം പി.വി. സിന്ധു രംഗത്തെത്തി. തൻ്റെ 'എക്‌സ്' ഹാൻഡിലിലൂടെയായിരുന്നു സിന്ധുവിൻ്റെ പ്രതികരണം.

"ഈ പരിഹാരം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും ശ്രമത്തെയും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോകത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നിരവധി പേരാണ് വേദിക്ക് പിന്നിൽ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ തികച്ചും ഇന്ത്യൻ ശൈലിയിലുള്ളതാകാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹവും ആതിഥേയത്വവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ഈ വേദി അനുഭവിച്ചറിയാൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സാധിക്കട്ടെ," സിന്ധു കുറിച്ചു.

എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ലംഗൂറുകൾ?

മുമ്പ് 2010-ൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സമയത്ത് കുരങ്ങുകളെ ഓടിക്കാൻ യഥാർത്ഥ ലംഗൂർ കുരങ്ങുകളെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2012-ൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം മൃഗങ്ങളെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചു. ഇതോടെയാണ് മൃഗങ്ങളെ ദ്രവിക്കാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യർ ശബ്‌ദം അനുകരിച്ച് കുരങ്ങുകളെ തുരത്തുന്ന രീതി പകരമായി വന്നത്.

ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2009-ൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ടൂർണമെന്‍റ് ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ 23 വരെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇത്തവണത്തെ മത്സരങ്ങൾ.

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