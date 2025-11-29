ETV Bharat / sports

അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; സെമിയില്‍ കാനഡയെ 14-3 ന് തകര്‍ത്തു

നാളെ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ബെൽജിയത്തെ നേരിടും.

Sultan Azlan Shah Cup 2025
Sultan Azlan Shah Cup 2025 (IANS)
Published : November 29, 2025 at 6:07 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് 2025 ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. മലേഷ്യയിലെ ഇപ്പോയിൽ നടന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ കാനഡയെ 14-3 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടപ്പോരില്‍ കടന്നത്. ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി നാല് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, രജീന്ദർ സിംഗ്, അമിത് രോഹിദാസ്, അഭിഷേക് എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി. നാലാം മിനിറ്റിൽ നീലകണ്ഠ ശർമ്മയുടെ ആദ്യ ഗോളോടെയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതുമുതൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന രജീന്ദർ സിംഗ് പത്താം മിനിറ്റിൽ ടീമിനായി വലകുലുക്കി.

പിന്നാലെ കനേഡിയൻ ടീം ആദ്യ ഗോളുകൾക്ക് നിരവധി പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ നേടി മറുപടി നൽകി. 11-ാം മിനിറ്റിൽ, രജീന്ദറിന്‍റെ ഗോളിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ബ്രണ്ടൻ ഗുരാലിയുക്ക് അതിലൊന്നിലേക്ക് ഒരു പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാക്കി മാറ്റി. എന്നാൽ 12-ാം മിനിറ്റിൽ ജുഗ്‌രാജ് സിംഗും 15-ാം മിനിറ്റിൽ അമിത് രോഹിദാസും ചേർന്ന് തിരിച്ചടി നൽകി.

Sultan Azlan Shah Cup 2025
Sultan Azlan Shah Cup 2025 (Screenshot from IHF Website)

ടൂർണമെന്‍റില്‍ ടീമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതിനാൽ, രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിലെ മികച്ച തുടക്കം യുവതാരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. 24-ാം മിനിറ്റിൽ രജീന്ദർ വീണ്ടും ഗോൾ നേടി, 25-ാം മിനിറ്റിൽ ദിൽപ്രീത് സിംഗ് ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടി. ഒരു മിനിറ്റിനുശേഷം ജുഗ്‌രാജ് തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.

മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ച കാനഡ 7-1 ന് പിന്നിലായി. പിന്നാലെ അവര്‍ ആക്രമണത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. 35-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിച്ചു. അവസരം ഗോളിലേക്കെത്തി സ്കോർലൈൻ 7-2 ആയി. അതേസമയം, ജുഗ്‌രാജ് 39-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ഗോൾ നേടി ഹാട്രിക് നേടി, 43-ാം മിനിറ്റിൽ സെൽവം കാർത്തി ഗോൾ നേടി ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 9-2 എന്ന വമ്പൻ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു.

അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ ആറ് ഗോളുകളായിരുന്നു പിറന്നത്. 46-ാം മിനിറ്റിൽ അമിത് രോഹിദാസിന്‍റെ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്, തുടർന്ന് 50-ാം മിനിറ്റിൽ ജുഗ്‌രാജിന്‍റെ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കിലൂടെ ഗോളുകള്‍ പിറന്നു. അതിനിടെ കാനഡ ഒരു പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് ഗോൾ നേടി, പിന്നാലെ ജ്യോത്സ്വരൂപ് സിദ്ധുവിന്‍റെ ഗോൾ സ്കോർ 11-3 ആയി ഉയർത്തി.

56-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റിയ സഞ്ജയ് സ്കോർഷീറ്റിൽ ഇടം നേടി. 57-ാം മിനിറ്റിലും 59-ാം മിനിറ്റിലും അഭിഷേക് രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി സ്കോർബോർഡ് 14-3 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. നാളെ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ബെൽജിയത്തെ നേരിടും.

