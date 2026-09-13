പകരം വീട്ടാൻ ഇന്ത്യ, കിരീടം നിലനിർത്താൻ ലങ്ക; വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ന് 'തീപാറും'!
ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ; ഇന്ത്യക്ക് ലക്ഷ്യം പ്രതികാരം.
Published : September 13, 2026 at 4:45 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ശക്തരായ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടും. ടൂർണമെന്റില് ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇരുടീമുകളും കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ഏഴ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് ഈ മത്സരം കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നതിനൊപ്പം ഒരു പ്രതികാരത്തിനുള്ള വേദികൂടിയാണ്. 2024-ൽ ദാംബുള്ളയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ 8 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ശ്രീലങ്ക കിരീടം ചൂടിയിരുന്നു. ആ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാനുറച്ചാകും ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുക.
മധ്യനിരയിൽ ആശങ്ക
തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. രണ്ട് അർധസെഞ്ച്വറികൾ ഉൾപ്പെടെ 168 റൺസ് നേടി ഷഫാലിയാണ് റൺവേട്ടയിൽ മുന്നിൽ. 154 റൺസ് നേടിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. എന്നാൽ ടൂർണമെന്റിലെ സ്ലോ പിച്ചുകളിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ മധ്യനിര കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
ബൗളിങ്ങിൽ 11 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമ്മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്. സ്പിൻ ബൗളിങ്ങിൽ ശ്രീ ചരണി, പ്രേമ റാവത്ത് എന്നിവരും തിളങ്ങുന്നത് ദുബായിലെ പിച്ചിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകും. എന്നാൽ ഫീൽഡിങ്ങിലെ പിഴവുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന. കഴിഞ്ഞ നാല് മത്സരങ്ങളിലായി ഇന്ത്യ 9 ക്യാച്ചുകളാണ് കൈവിട്ടത്. ഫൈനലിൽ ഇത്തരം പിഴവുകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും.
Trophy gleaming 🏆 Skippers ready 🫡 Stage set 🏟️ All smiles at the Captains' Photoshoot ahead of the #WomensAsiaCup Final 😄 #TeamIndia | #INDvSL | @ImHarmanpreet https://t.co/ouzt3AWQXJ— BCCI Women (@BCCIWomen) September 12, 2026
ചാമരിയുടെ ലങ്ക ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല
സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഫൈനൽ വരെയെത്തിയ ടീമാണ് ശ്രീലങ്ക. പാകിസ്ഥാനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ 33 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷമാണ് ഹർഷിത സമരവിക്രമ (36), കവിഷ ദിൽഹാരി (33) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗ് മികവിൽ ലങ്ക ജയിച്ചുകയറിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന്റെ പരിചയസമ്പത്താണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. ബൗളിങ്ങിൽ 11 വിക്കറ്റുകളുമായി ചാമരിയും മുന്നിലുണ്ട്. 2024-ലെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ ചാമരിയുടെയും ഹർഷിതയുടെയും ഓർമ്മകൾ ലങ്കൻ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കും. ദുബായിലെ മന്ദഗതിയിലുള്ള പിച്ചിൽ ടോസ് നിർണായകമാകും. ശക്തരായ ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കടുത്തൊരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ടീം അംഗങ്ങൾ
ഇന്ത്യ: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഭാരതി ഫുൽമാലി, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഗുണാലൻ കമാലിനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), പ്രീതിക റാവൽ, ഷഫാലി വർമ്മ, ദീപ്തി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, പ്രേമ റാവത്ത്, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, രേണുക സിംഗ് താക്കൂർ, നന്ദിനി ശർമ്മ, ശ്രീ ചരണി, രാധാ യാദവ്.
ശ്രീലങ്ക: ചാമരി അത്തപ്പത്തു (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹർഷിത സമരവിക്രമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഇമേഷ ദുലാനി, വിഷ്മി ഗുണരത്നെ, കൗശിനി നുത്യാംഗന (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സഞ്ജന കവിന്ദി, ഹസിനി പെരേര, നിലാക്ഷിക സിൽവ, കവിഷ ദിൽഹാരി, മിതാലി അയോധ്യ, കാവ്യ കവിന്ദി, സുഗന്ധിക കുമാരി, നിമാഷ മീപേജ്, ചാമുഡി പ്രബോധ, ചേതന വിമുക്തി.
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