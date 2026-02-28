ETV Bharat / sports

മഴ വില്ലനായാൽ ഇന്ത്യ പുറത്ത്; വിൻഡീസിനെതിരെ ജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് സൂര്യയും സംഘവും നാളെ കളത്തില്‍

സെമി ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയും വിൻഡീസും നാളെ നേർക്കുനേർ.

Suryakumar Yadav and Shai Hope
Suryakumar Yadav and Shai Hope (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 3:26 PM IST

കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ സെമി ഫൈനൽ ചിത്രം തെളിയാൻ ഇനി ഒരു മത്സരം കൂടി. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നാളെ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നേരിടുമ്പോൾ അതൊരു മത്സരത്തിനപ്പുറം ഇരു ടീമുകളുടെയും നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമായി മാറും. സെമി ഫൈനലിന് മുൻപുള്ള ഒരു 'നോക്കൗട്ട്' മത്സരത്തിന്‍റെ പ്രതീതിയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിനുള്ളത്.

സമാനതകളുടെ പോരാട്ടം

സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് ഇരു ടീമുകളും. നാളെ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് സെമി കാണാതെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ചെന്നൈയിൽ സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ നേടിയ 72 റൺസിന്‍റെ ആധികാരിക ജയം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് മൊട്ടേരയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പരാജയപ്പെട്ടതിന്‍റെ ആഘാതത്തിലാണ് വിൻഡീസ് ടീം വരുന്നത്.

പരിചിതവും അപരിചിതവും

ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതിനോടകം കൊൽക്കത്തയിൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച പരിചയം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ചെറിയൊരു മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്ഫീൽഡിന്‍റെ വേഗതയും ബൗണ്ടറികളുടെ പ്രത്യേകതയും അവർക്ക് പരിചിതമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകകപ്പിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്. എങ്കിലും, ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് കളി തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.

റൺമഴ പെയ്യുന്ന പിച്ച്

ബാറ്റർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചാണ് ചീഫ് ക്യൂറേറ്റർ സുജൻ മുഖർജി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ 200+ സ്കോർ പിറന്ന അതേ പിച്ചിൽ തന്നെയാകും നാളത്തെ മത്സരവും. വേഗതയും ബൗൺസും ലഭിക്കുന്ന പിച്ചിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ തുടങ്ങിയ പേസർ നേരത്തെ ആധിപത്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കുൽദീപ് യാദവിനെപ്പോലെയുള്ള സ്പിന്നർമാർക്ക് പിച്ചിൽ നിന്ന് ഗ്രിപ്പും ടേണും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം മഞ്ഞു വീഴ്‌ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രണ്ടാമത് ബൗൾ ചെയ്യുന്ന ടീമിന് പന്ത് നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസകരമായേക്കാം.

ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തും ആശങ്കയും

സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ താളം കണ്ടെത്തിയ ബാറ്റിംഗ് നിരയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. എങ്കിലും ഹെറ്റ്മെയർ, ഷെപ്പേർഡ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ഹിറ്റർമാരെ നേരിടുമ്പോൾ മിഡിൽ ഓവറുകളിലെ ബൗളിംഗ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെല്ലുവിളിയാണ്. പവർപ്ലേയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഓവറുകളിൽ വിൻഡീസ് ബാറ്റർമാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്പിന്നർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് മത്സരം അനുകൂലമാക്കാം.

വിൻഡീസിന്‍റെ ശൈലി

ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ബൗണ്ടറികൾ അടിച്ച് കളി തിരിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്‍റേത്. എന്നാൽ ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ അവർ പക്വതയാർന്ന ബാറ്റിംഗും പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരുടെ ആധിപത്യം തകർക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കളി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയും പൊരുതും.

നിർണ്ണായകമായ നെറ്റ് റൺറേറ്റ്

മഴ മൂലം മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്താകും. വിൻഡീസിന് +1.791 റൺറേറ്റുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ റൺറേറ്റ് +0.100 മാത്രമാണ്. അതിനാൽ സെമിയിലെത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ച നാല് ടി20, നാല് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു വിജയം. 2016-ൽ വിൻഡീസ് ഇവിടെ ലോകകപ്പ് നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത ക്രിക്കറ്റ് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിനെ ആര് കീഴടക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയാം.

സാധ്യതാ ടീം:

സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

