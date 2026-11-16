ധാക്കയിൽ നാളെ ഇന്ത്യ-പാക് ഫുട്ബോൾ കലാശപ്പോര്; തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സാഫ് കിരീടം തേടി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്
ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഇന്ത്യ, കന്നിക്കിരീടം തേടി പാകിസ്ഥാൻ; സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം നാളെ.
Published : November 16, 2026 at 5:05 PM IST
ധാക്ക: സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം നേടി ചരിത്രം കുറിക്കാൻ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ നാളെ (ചൊവ്വ) ഇറങ്ങും. ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്ക നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. റെക്കോർഡ് ഒൻപത് തവണ (1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023) കിരീടം ചൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എഡിഷനുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ ജേതാക്കളാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
മറുവശത്ത്, പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനാണ് ബൂട്ടുകെട്ടുന്നത്. മുൻപ് നാല് തവണ (അവസാനമായി 2018-ൽ) സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള അവർ, ശനിയാഴ്ച നടന്ന സെമിയിൽ ആതിഥേയരായ ബംഗ്ലാദേശിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് വീഴ്ത്തിയാണ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. 86-ാം മിനിറ്റിൽ അബ്ദുൾ സമദ് നേടിയ ഗോളാണ് പാകിസ്ഥാന് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്. സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ 15 എഡിഷനുകളിൽ 14 തവണയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. 2003-ൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫൈനൽ നഷ്ടമായത്.
നവംബർ 5-ന് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളും മാംഗ്ലെന്താങ് കിപ്ജെന്റെ ഗോളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് 3-0 ന്റെ ലീഡ് നൽകിയെങ്കിലും, ഇൻജുറി ടൈമിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മാലിദ്വീപിനെ 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ സെമിയിലെത്തിയത്.
മത്സരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് കോച്ച്
ഫൈനൽ പോരാട്ടം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസ പറഞ്ഞു. "ടീമിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കളിക്കാരുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. പുതിയ താരങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കണ്ട പാകിസ്ഥാനെയല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവർ കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെയാകും എത്തുക. എതിരാളികളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാകും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക," മൂസ വ്യക്തമാക്കി.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 30 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 17 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയും നാല് എണ്ണത്തിൽ പാകിസ്ഥാനും വിജയിച്ചു. ഒൻപത് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. സീനിയർ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇരുവരും ആദ്യമായാണ് നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. മുൻപ് രണ്ട് അണ്ടർ ഏജ് സാഫ് ഫൈനലുകളിൽ ഇവർ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2011-ലെ അണ്ടർ-16 ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാൻ 2-1ന് ജയിച്ചപ്പോൾ, 2023-ലെ അണ്ടർ-19 ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ 3-0ന് പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തിരുന്നു. നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലുള്ള കിപ്ജെൻ അന്ന് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്നു.
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