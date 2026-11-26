ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി സെമി: ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാളെ മലേഷ്യൻ കടമ്പ; ചരിത്രനേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് നീലപ്പട
വനിതാ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി: സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ നാളെ മലേഷ്യയെ നേരിടും.
Published : November 26, 2026 at 7:38 PM IST
ഭോപ്പാൽ: വനിതാ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി സെമി ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരുമായ ഇന്ത്യ നാളെ മലേഷ്യയെ നേരിടും. ഭോപ്പാലിലെ നാഥു ബർഖേഡയിലുള്ള സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. 2016, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിൽ കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യ, നാലാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ മൂന്ന് കിരീടങ്ങൾ വീതം നേടിയ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ. ഇത്തവണ കിരീടം നിലനിർത്താനായാൽ ടൂർണമെന്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും.
ആധികാരിക പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യ
മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഷോർഡ് മരിനെയ്ക്ക് കീഴിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിലെത്തിയത്. 23 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത് വെറും നാല് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് (+19 ഗോൾ വ്യത്യാസം). ഭോപ്പാലിലെ ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ റാങ്കിംഗിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന് സാധിച്ചു.
തായ്ലൻഡിനും ചൈനയ്ക്കുമെതിരെ നേടിയ ഹാട്രിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഗോളുകളുമായി ടോപ് സ്കോററായ ദീപികയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ഗോളാക്കി മാറ്റുന്നതിലും ദീപിക മികവ് പുലർത്തുന്നു. ദീപികയ്ക്ക് പുറമെ ലാൽറെംസിയാമി, നവ്നീത് കൗർ, മുംതാസ് ഖാൻ, നേഹ, സാക്ഷി റാണ, സുനെലിറ്റ ടോപ്പോ എന്നിവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. മധ്യനിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സലീമ ടെറ്റെയുടെ നേതൃത്വവും നവ്നീതിന്റെ നീക്കങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നു.
𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐍𝐎. 𝟒! 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇! 🇮🇳📈 In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! 👏🏑 Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മലേഷ്യ
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് മലേഷ്യ സെമി ബെർത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. ചൈനയെ സമനിലയിൽ (2–2) തളച്ചും ദക്ഷിണ കൊറിയയെ അട്ടിമറിച്ചും (3–1) ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം നടത്തിയ മലേഷ്യ, അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ തായ്ലൻഡിനെ 4–0 ത്തിന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. ആ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ആറ് മിനിറ്റിലാണ് മലേഷ്യ നാല് ഗോളുകളും നേടിയത്. നാല് ഗോളുകൾ നേടിയ നൂറമീറ സുൽകിഫ്ലിയാണ് മലേഷ്യയുടെ പ്രധാന ആക്രമണകാരി.
നവംബർ 19-ന് നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 4–1 ന് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഗോളുകൾ നേടാനുള്ള മലേഷ്യയുടെ മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിരോധത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനാകും ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ നിർദ്ദേശം നൽകുക. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ ജപ്പാൻ ചൈനയെ നേരിടും. തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ-മലേഷ്യ പോരാട്ടം.
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