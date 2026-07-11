ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് മുട്ടുമടക്കാൻ ഇനി വയ്യ! വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പൊരുതിയേ തീരൂ..
ചരിത്ര സ്വീപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്, നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അവസാന ടി20 പോരാട്ടത്തിന്.
Published : July 11, 2026 at 5:07 PM IST
സൗത്താംപ്ടൺ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ കനത്ത തോൽവികൾക്ക് ശേഷം ആശ്വാസ ജയമെങ്കിലും തേടി ഇന്ത്യ ഇന്ന് അവസാനത്തെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. സൗത്താംപ്ടണിലെ റോസ് ബൗൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇതിനകം തന്നെ 3-0 ന് മുന്നിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര പൂർണ്ണമായും തൂത്തുവാരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ജയമെങ്കിലും നേടി അഭിമാനം കാക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് സന്ദർശകർ.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനപ്പോരാട്ടം, ഇംഗ്ലണ്ടിന് ചരിത്ര സ്വീപ്പ്
ബ്രിസ്റ്റോളിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ കനത്ത തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും ഒരുപോലെ മികച്ചുനിന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്. ഇന്ന് ഒരു വിജയം കൂടി നേടിയാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു പരമ്പര ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് സ്വന്തമാക്കാം.
നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡിൽ ഇന്ത്യ
പുതിയ നേതൃത്വത്തിനു കീഴിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ പരമ്പര ഒട്ടനവധി ആശങ്കകളാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ, ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണമായൊരു പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ ആറ് നഗരങ്ങളിലായി കളിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വിജയം പോലും നേടാനാകാത്തത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. 2006-ൽ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വിജയമില്ലാത്ത തുടർച്ചയാണിത്.
#RyantenDoeschate reflects on the squad changes and #ShreyasIyer growing into his role as captain of #TeamIndia's T20 squad. #ENGvIND 👉 5th T20I on SAT, 11th JULY, 6 PM | Streaming LIVE on JioHotstar. pic.twitter.com/yvgpcn2v1E— Star Sports (@StarSportsIndia) July 10, 2026
ബ്രൂക്ക്-സാൾട്ട് സഖ്യത്തിന്റെ താണ്ഡവം
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ പുറത്താകാതെ നേടിയ 80 റൺസിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ 158/7 എന്ന സ്കോറിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ ലക്ഷ്യം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഹാരി ബ്രൂക്കും ഫിൽ സാൽറ്റും ചേർന്ന് തകർത്തടിച്ചതോടെ 151 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് പിറന്നത്. 37 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയും ചെയ്തു.
യുവതാരങ്ങളുടെ നിരാശയും ബോളിങ്ങിലെ പോരായ്മകളും
യുവ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവംശി മികച്ച പ്രതിഭയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അതിവേഗ പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ പതറുകയാണ്. തിലക് വർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യനിര താരങ്ങൾ മികച്ച തുടക്കം വലിയ സ്കോറുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. അവസാന മത്സരത്തിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുതിരുമോ അതോ ഇതേ കോമ്പിനേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം.
മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയും തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു. പുതിയ പന്തിൽ സ്ഥിരത കണ്ടെത്താൻ പേസർമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റർമാരെ നിയന്ത്രിക്കാനോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനോ സ്പിന്നർമാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഫ്ര ആർച്ചറും ജോഷ് ടംഗും ചേരുന്ന ബോളിങ് സഖ്യം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ തുടർച്ചയായി തകർക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കാകട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും അഭിമാനത്തോടെ പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസാന പോരാട്ടമാണിത്.
സ്ക്വാഡുകൾ
ഇന്ത്യ : ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രവി ബിഷ്ണോയ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അക്സര് പട്ടേൽ, ഹർഷിത് റാണ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ശിവം ദുബെ, പ്രിൻസ് യാദവ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
ഇംഗ്ലണ്ട്: ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), രെഹാൻ അഹമ്മദ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സോണി ബേക്കർ, ടോം ബാന്റണ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജോസ് ബട്ട്ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജെയിംസ് കോൾസ്, ജോർദാൻ കോക്സ്, സാം കറൻ, ലിയാം ഡോസൺ, വിൽ ജാക്സ്, സാഖിബ് മഹ്മൂദ്, ആദിൽ റഷീദ്, ഫിൽ സാൽട്ട്, ജോഷ് ടംഗ്, ലൂക്ക് വുഡ്.
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