ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20യില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രനേട്ടം; പാകിസ്ഥാന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി
കിവീസ് ഉയർത്തിയ 154 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 10 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്.
Published : January 26, 2026 at 12:40 PM IST
ഗുവാഹത്തി: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യ മിന്നും ജയം സ്വന്തമാക്കി. കിവീസ് ഉയർത്തിയ 154 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 10 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. എട്ടു വിക്കറ്റ് ജയത്തോടെ പരമ്പര ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തില് അഭിഷേകും സൂര്യയും ആവേശകരമായ ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിച്ച് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.
അഭിഷേക് (20 പന്തിൽ 68*), ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും (26 പന്തിൽ 57*) അർധസെഞ്ചറി നേടി. ഇതോടെ, തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി20 പരമ്പരകൾ നേടുന്നതില് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് ഒപ്പമെത്തി. 2024 മുതൽ തുടർച്ചയായി 11 ടി20 പരമ്പരകൾ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു, അതേസമയം 2016 നും 2018 നും ഇടയിൽ തുടർച്ചയായി 11 ടി20 പരമ്പരകൾ വിജയിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡ് പാകിസ്ഥാന്റെ പേരിലാണ്.
Simply excellent, with 10 overs to spare! 👌— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
A whirlwind 8⃣-wicket victory for #TeamIndia in Guwahati 🥳
They clinch the #INDvNZ T20I series with an unassailable lead of 3⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/YzRfqi0li2@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zgp3FIz2o4
തുടർച്ചയായ കൂടുതൽ ടി20 പരമ്പര വിജയങ്ങൾ
- 11 ഇന്ത്യ (2024 – 2026)
- 11 പാകിസ്ഥാൻ (2016-18)
- 7 ഇന്ത്യ (2017-18)
- 6 ഇന്ത്യ (2019-21)
ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 150-ലധികം ലക്ഷ്യം
മത്സരത്തിൽ, ഇന്ത്യ 60 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് 154 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത്. കൂടുതൽ പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഏതൊരു ടെസ്റ്റ് രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വിജയമാണിത്. മുമ്പ്, 2024-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 37 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡ്. കൂടാതെ, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏതൊരു പിന്തുടരലിലും ഏറ്റവും വലിയ വിജയ മാർജിനാണിത്. ഇതുവരെ, ഒരു ടീമും അവർക്കെതിരെ 10 ഓവറിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിട്ടില്ല.
Dominant India take an unassailable lead in the T20I series with a comprehensive win in Guwahati 👏— ICC (@ICC) January 25, 2026
📝: https://t.co/tOVA0qxboW pic.twitter.com/6C1uHTM2i9
സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ആധിപത്യം
വിജയത്തോടെ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ മറ്റൊരു ടി20 പരമ്പര കൂടി ഇന്ത്യ നേടി. ഇതോടെ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി20 പരമ്പര വിജയങ്ങൾ നേടിയ ടീമെന്ന നേട്ടം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി (10 എണ്ണം). 2022 ന് ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ടി20 പരമ്പര പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. 2006 നും 2010 നും ഇടയിൽ തുടർച്ചയായി എട്ട് ടി20 പരമ്പരകൾ നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.
സ്വന്തം നാട്ടിലെ പരമ്പര വിജയങ്ങൾ
- 10 ഇന്ത്യ (2022-26)
- 8 ഓസ്ട്രേലിയ (2006-10)
- 7 ഇന്ത്യ (2019-22)
- 5 പാകിസ്ഥാൻ (2008-18)
26 പന്തിൽ നിന്ന് 340 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 68 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേക് ശർമ്മ , ടി20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. 14 പന്തിൽ നിന്നാണ് താരം അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചത്. ടി20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ അർധസെഞ്ച്വറിയാണിത്. 12 പന്തിൽ നിന്ന് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ യുവരാജ് സിങ്ങാണ് ഇപ്പോഴും ടോപ് സ്കോറർ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൂന്നാമത്തെ അർധസെഞ്ച്വറിയാണിത്.
Abhishek Sharma elevated his place among India's finest 🌟— ICC (@ICC) January 26, 2026
More 👉 https://t.co/SOg2DBiJ7D pic.twitter.com/vWMnoZueGB
ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധസെഞ്ച്വറി
- 12 പന്തുകൾ, യുവരാജ് സിംഗ് vs ഇംഗ്ലണ്ട്, ഡർബൻ 2007
- 13 പന്തുകൾ, ജോൺ ഫ്രൈലിങ്ക് vs സിംബാബ്വെ, ബുലവായോ 2025
- 14 പന്തുകൾ, കോളിൻ മൺറോ vs ശ്രീലങ്ക, ഓക്ക്ലാൻഡ് 2016
- 14 പന്തുകൾ, അഭിഷേക് ശർമ്മ vs ന്യൂസിലൻഡ്, ഗുവാഹത്തി 2026
- 15 പന്തുകൾ, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക് vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സെഞ്ചൂറിയൻ 2023
