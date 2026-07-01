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അയർലൻഡിലെ നാണക്കേട് മാറ്റാൻ ഇന്ത്യ; ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ടയിൽ ഇന്ന് ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പടയൊരുക്കം!

ഇന്ത്യ - ഇംഗ്ലണ്ട് ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; മികച്ച ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഇന്ത്യ

India - England T20 series
India - England T20 series (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 4:12 PM IST

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ഡർഹാം: ഇന്ത്യയുടെ യുകെ പര്യടനത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഘട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. ചെസ്റ്റർ-ലെ-സ്ട്രീറ്റിലെ റിവർസൈഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട് നിരാശയോടെയാണ് ശ്രേയസ് അയ്യരും സംഘവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടി20 ടീമുകളിലൊന്നിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ പിഴവുകൾ തിരുത്തി ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

അയർലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയിലെ പോരായ്‌മകൾ പൂർണ്ണമായും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മികച്ച ഹിറ്റർമാരുണ്ടായിട്ടും വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങളിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താനോ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുക.

shreyas iyer
shreyas iyer (AP)

ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ

ടി20 ടീമിന്‍റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ശ്രേയസ് അയ്യർ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണിത്. ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി പേരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിദേശ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുക എന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ വെല്ലുവിളിയാണ്. അയർലൻഡിനെതിരെ മധ്യനിരയിൽ പതറിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, അയ്യരുടെ ബാറ്റിങ് ഫോമും ഇന്ന് വളരെ നിർണ്ണായകമാകും.

Vaibhav
Vaibhav (AP)

വൈഭവ് സൂര്യവംശി അരങ്ങേറുമോ?

അയർലൻഡ് പരമ്പരയിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും അത് വലിയ സ്കോറാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സൂര്യവംശിയെ ഇന്ന് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്.

Vaibhav
Vaibhav (AP)

ഇന്ന് താരം കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ, ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനായി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം വൈഭവിന് സ്വന്തമാകും. എങ്കിലും താരത്തിന്‍റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി മാനേജ്മെന്‍റ് കൂടുതൽ ക്ഷമ കാണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കരുത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട്, വരുണിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്

മറുഭാഗത്ത് ഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, മികച്ച ബാറ്റിങ് നിരയാണ് അവർക്കുള്ളത്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ പിച്ചിൽ കളിക്കുന്നതിന്‍റെ ആനുകൂല്യവും അവർക്കുണ്ട്. റിവർസൈഡ് ഗ്രൗണ്ടിലെ പിച്ച് തുടക്കത്തിൽ പേസ് ബൗളർമാരെയും പിന്നീട് ബാറ്റർമാരെയും തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ അക്രമണകാരികളായ ബാറ്റർമാരെ മധ്യ ഓവറുകളിൽ തളച്ചിടാൻ വരുണിന്‍റെ സ്പിൻ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഒരു പോസിറ്റീവ് തുടക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഈ പര്യടനത്തിന്‍റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:00 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ടീം സ്‌ക്വാഡുകള്‍

ഇംഗ്ലണ്ട്: ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), രെഹാൻ അഹമ്മദ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സോണി ബേക്കർ, ടോം ബാന്റൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജോസ് ബട്ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജെയിംസ് കോൾസ്, ജോർദാൻ കോക്സ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സാം കറൻ, ലിയാം ഡോസൺ, വിൽ ജാക്‌സ്, സാഖിബ് മഹ്മൂദ്, ആദിൽ റഷീദ്, ഫിൽ സാൽറ്റ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജോഷ് ടംഗ്, ലൂക്ക് വുഡ്.

ഇന്ത്യൻ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, ഹർഷിത് റാണ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ്, ശിവം ദുബെ, പ്രിൻസ് യാദവ്, രവി ബിഷ്ണോയ്.

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