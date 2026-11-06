ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം; ജപ്പാനെ 4-1 ന് വീഴ്ത്തി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഹാട്രിക് കിരീടം
ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി: ജപ്പാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് റെക്കോർഡ് ആറാം കിരീടം.
Published : November 6, 2026 at 9:11 AM IST
മൊഹാലി (പഞ്ചാബ്): ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കിയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര വിജയം. മൊഹാലിയിലെ ഒളിമ്പ്യൻ ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ജപ്പാനെ 4-1 ന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തോടെ ആറാം തവണയും കിരീടം ഉയർത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ 2023, 2024 വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കിരീടത്തിൽ തുടർച്ചയായ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. ടൂർണമെന്റില് കളിച്ച ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് പരാജയമറിയാതെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടധാരണം.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജപ്പാനാണ് ആദ്യ ലീഡെടുത്തത്. മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ കാസുമസ മാറ്റ്സുമോട്ടോ ഉതിർത്ത മികച്ചൊരു ബാക്ക്ഹാൻഡ് ഷോട്ടിലൂടെ ജപ്പാൻ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഈ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ ജപ്പാന് കഴിഞ്ഞു.
CHAMPIONS IN ACTION! 🇮🇳🏆 A title-winning performance on home soil! Team India take down Japan 4-1 in the Final of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 to successfully defend their crown in Mohali in front of a packed house! 🔥🏑 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം നടത്തിയത്. 42-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് എടുത്ത പെനാൽറ്റി കോർണർ വേരിയേഷനിൽ നിന്ന് ഷിലാനന്ദ് ലക്ര ഇന്ത്യക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി.
ഇന്ത്യയുടെ തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റം
അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ ജാപ്പനീസ് പ്രതിരോധത്തെ തരിപ്പണമാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ആതിഥേയർ പുറത്തെടുത്തത്. 47-ാം മിനിറ്റിൽ ദിൽപ്രീത് സിംഗിലൂടെ ഇന്ത്യ 2-1 ന്റെ ലീഡ് നേടി. തുടർന്ന് 52-ാം മിനിറ്റിൽ ജുഗ്രാജ് സിംഗിന്റെ തകർപ്പൻ ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കിലൂടെ ഇന്ത്യ ലീഡ് 3-1 ആയി ഉയർത്തി. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ വിവേക് സാഗർ പ്രസാദ് നാലാം ഗോളും നേടി ഇന്ത്യയുടെ 4-1 വിജയം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പിച്ചു.
ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ജലന്ധറിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ 4-1 ന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 2011, 2016, 2018 (shared), 2023, 2024, 2026 വർഷങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ കിരീടം നേടിയത്. എന്നാൽ 2013, 2021, 2026 വർഷങ്ങളിൽ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ട ജപ്പാന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ കിരീടത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന്റെ മികച്ച നേതൃത്വത്തിന് പുറമെ ഹാർദിക് സിംഗ്, അമിത് രോഹിദാസ്, ഷിലാനന്ദ് ലക്ര, ഗോൾകീപ്പർ കൃഷൻ ബഹാദൂർ പഥക് എന്നിവർ ഫൈനൽ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
BACK-TO-BACK CHAMPIONS! INDIA DEFEND THEIR CROWN! 🇮🇳🏆 Team India are crowned champions of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 after a commanding 4-1 victory over Japan in the Final! The defending champions deliver when it matters most to retain their title on home soil! Their record-extending 6th ACT title! #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
മലേഷ്യക്ക് വെങ്കലം
നേരത്തെ നടന്ന ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സൗത്ത് കൊറിയയെ 5-2 ന് തോൽപ്പിച്ച് മലേഷ്യ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഫിത്രി സാരിയിലൂടെ മലേഷ്യ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പാർക്ക് ഗ്യൂൻ വൂവും 13-ാം മിനിറ്റിൽ ചുൻ സെമിനും നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെ കൊറിയ 2-1 ന്റെ ലീഡെടുത്തു.
എന്നാൽ അവസാന രണ്ട് ക്വാർട്ടറുകളിൽ മലേഷ്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. 34-ാം മിനിറ്റിൽ ഫോർവേഡ് ഫൈസൽ സാരി പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് 45, 50 മിനിറ്റുകളിൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങിയ അബു കമൽ അസ്രായി മലേഷ്യയെ 4-2 ന് മുന്നിലെത്തിക്കുകയും മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാ രത്തിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്തു. 58-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മർഹാൻ ജലീൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ അഞ്ചാം ഗോളും നേടി മലേഷ്യയുടെ 5-2 വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച മൊഹാലിയിലെ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടന്നത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ലീഗ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ജലന്ധറിലെ ഒളിമ്പ്യൻ സുർജിത് ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടന്നത്.
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