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നേഷൻസ് കപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ കുതിപ്പ്; ജപ്പാനെ വീഴ്ത്തി സലിമയും സംഘവും സെമി കടന്നു

വനിതാ നേഷൻസ് കപ്പ് ഹോക്കി: ജപ്പാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ

India Defeats Japan 2-1
India Defeats Japan 2-1 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 11:31 AM IST

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ഓക്‌ലൻഡ്: ന്യൂസിലൻഡിൽ നടക്കുന്ന എഫ്.ഐ.എച്ച് വനിതാ നേഷൻസ് കപ്പ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന ആവേശകരമായ പൂൾ എ മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ ജപ്പാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-1) പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. പൂളിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചതോടെയാണ് ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യ സെമി ബർത്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ മധ്യനിര താരം ജ്യോതി തന്‍റെ കരിയറിലെ നൂറാം സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ച ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു.

പ്രതിരോധം കനത്ത ആദ്യ പകുതി

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് ക്വാർട്ടറുകളിലും ഇരുടീമുകളും അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഗോൾ നേടാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർമാരുടെയും പ്രതിരോധ നിരക്കാരുടെയും മികച്ച പ്രകടനം കാരണം ആർക്കും ഡെഡ്‌ലോക്ക് തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

പെനാൽറ്റി കോർണറുകളിലൂടെ മാറിമറിഞ്ഞ മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ

തുല്യശക്തികളുടെ പോരാട്ടം മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടന്നതോടെ കളി കൂടുതൽ വേഗത്തിലാവുകയും ഗോളുകൾ പിറക്കുകയും ചെയ്‌തു. 33-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ മനോഹരമായ ഒരു വേരിയേഷനിലൂടെ ഇന്ത്യ ഗോളാക്കി മാറ്റി. നവനീത് കൗർ തൊടുത്ത ശക്തമായ സ്ട്രൈക്ക് നിക്കി പ്രധാൻ കൃത്യമായി ക്യാപ്റ്റൻ സലിമ ടെറ്റെയ്ക്ക് ഡിഫ്ലെക്ട് ചെയ്‌തു നൽകുകയും സലിമ അത് ജപ്പാന്‍റെ വലയിലേക്ക് പായിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് 1-0 ന്‍റെ ലീഡ് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ സലിമ ടെറ്റെ കളിയിലെ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന്‍റെ ഈ സന്തോഷത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റുകളുടെ ആയുസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 35-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരാമിത്സു ഐ ജപ്പാനായി സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി (1-1).

ലാൽറെംസിയാമിയുടെ മാന്ത്രിക ഫിനിഷിംഗും വിജയവും

അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുടീമുകളും കനത്ത ആക്രമണമാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഒടുവിൽ 49-ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന വിജയഗോൾ പിറന്നു. സർക്കിളിന്‍റെ അരികിൽ നിന്നും സുശീല ചാനു പുകരംബം നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന ഒരു പാസ് സ്വീകരിച്ച ലാൽറെംസിയാമി പന്ത് അതിമനോഹരമായി ജപ്പാന്‍റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ജപ്പാന്‍റെ പ്രതിരോധ പൂട്ട് തകർത്ത ഈ ഗോളോടെ ഇന്ത്യ 2-1 ന്‍റെ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും കളി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്‌തു

ടൂർണമെന്‍റില്‍ തോൽവി അറിയാതെ മുന്നേറുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇതോടെ ആറ് പോയിന്‍റുമായി പൂൾ എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 18-ന് നടക്കുന്ന പൂൾ ഘട്ടത്തിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉറുഗ്വായെ നേരിടും. അതേസമയം പൂൾ എയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെമിഫൈനൽ സ്ഥാനത്തിനായി ജപ്പാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ കനത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്.

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