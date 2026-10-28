ബംഗ്ലാദേശിനെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി ഇന്ത്യ; ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കിയില് രാജകീയ തുടക്കം
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഗോൾ വേട്ട; ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ഹോക്കിയില് ഇന്ത്യക്ക് 13-0 ന്റെ പടുകൂറ്റൻ ജയം!
Published : October 28, 2026 at 9:16 AM IST
ജലന്ധർ: ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി ടൂർണമെന്റില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് മിന്നും തുടക്കം. ജലന്ധറിലെ ഒളിമ്പ്യൻ സുർജിത് സിംഗ് ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ പതിമൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഇന്ത്യ തകർത്തു. മൻദീപ് സിംഗിന്റെ ഹാട്രിക് മികവിലാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിന്റെ ഈ പടുകൂറ്റൻ വിജയം.
മൻദീപ് സിംഗ് (3, 10, 54 മിനിറ്റുകളിൽ) ഹാട്രിക് തികച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (2, 44), ദിൽപ്രീത് സിംഗ് (43, 44), ഹാർദിക് സിംഗ് (60, 60) എന്നിവർ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി. ശിലാനന്ദ് ലക്ര (15), അഭിഷേക് (18), നീലകണ്ഠ ശർമ്മ (26), ജുഗ്രാജ് സിംഗ് (46) എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഗോൾവേട്ടക്കാർ.
കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന്റെ തകർപ്പൻ ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കാണ് ആദ്യ ഗോളിലെത്തിയത്. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ ഹർമൻപ്രീതിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് മൻദീപ് സിംഗ് റിവേഴ്സ് ഹിറ്റിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. നാലാം മിനിറ്റിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരം ലക്ര പന്ത് തട്ടിയകറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
WHAT A WAY TO KICK OFF THE TITLE DEFENCE! 🇮🇳🔥 The defending champions India kick off their Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 campaign in style with a commanding 13-0 win over Bangladesh! 💪🇮🇳 Next up: China on Thursday, October 29! 👀 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2026
പത്താം മിനിറ്റിൽ മൻദീപ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. 15-ാം മിനിറ്റിൽ സുഖ്ജീത് സിംഗും ആദിത്യ അർജുൻ ലാലഗെയും ചേർന്നൊരുക്കിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ലക്ര ഇന്ത്യയുടെ നാലാം ഗോൾ വലയിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിലും ആക്രമണം തുടർന്ന ഇന്ത്യക്കായി 18-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേകും, 26-ാം മിനിറ്റിൽ റിവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ഷോട്ടിലൂടെ നീലകണ്ഠ ശർമ്മയും സ്കോർ ചെയ്തതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ 6-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പന്ത് കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാനായില്ല. 43-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെയും 44-ാം മിനിറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെയും ദിൽപ്രീത് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഹർമൻപ്രീത് വീണ്ടുമൊരു പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 9-0 ആയി.
അവസാന ക്വാർട്ടറിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ (46') ജുഗ്രാജ് സിംഗ് പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ പത്താം ഗോൾ നേടി. 54-ാം മിനിറ്റിൽ ആദിത്യയുടെ ക്രോസ് വലയിലാക്കി മൻദീപ് തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. കളിയുടെ അവസാന മിനിറ്റിൽ (60') ഹാർദിക് സിംഗ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ 13-0 ന്റെ ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചു.
A HAT-TRICK HERO! 🎩🔥 Mandeep Singh finds the net three times and earns the Player of the Match award as India seal a commanding 13-0 victory over Bangladesh! 🇮🇳🏑👏 A stellar individual performance to kick-start India’s title defence in style! 💥🏆 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2026
ആദ്യ ദിവസത്തെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മലേഷ്യ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ചൈനയെയും (5-4), ജപ്പാൻ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയയെയും (3-2) പരാജയപ്പെടുത്തി. മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസത്തോടെ (+13) ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.
ആറ് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് റൗണ്ട് റോബിൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ഒക്ടോബർ 28 വിശ്രമദിനമാണ്. ഒക്ടോബർ 29 ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയെ നേരിടും (ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7:00 മണിക്ക്). നവംബർ 2 വരെയുള്ള ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ജലന്ധറിലും, സെമിഫൈനൽ (നവംബർ 4), ഫൈനൽ (നവംബർ 5) മത്സരങ്ങൾ മൊഹാലിയിലെ ഒളിമ്പ്യൻ ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ സ്റ്റേഡിയത്തിലും നടക്കും.
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