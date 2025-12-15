മൂന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസ ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ബാറ്റര്മാര് തകര്ന്നടിഞ്ഞു
വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2–1ന് മുന്നിലെത്തി.
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും വിജയം. ധർമ്മശാല ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് 7 വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. 35 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയില് ടോപ് സ്കോറർ. വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2–1ന് മുന്നിലെത്തി. നാലാം ടി20 ബുധനാഴ്ച ലക്നൗവിൽ നടക്കും.
ടോസ് നേടിയ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഐഡൻ മാർക്രാമിനെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 20 ഓവറിൽ 10 വിക്കറ്റിന് 117 റൺസാണെടുത്തത്. മറപടി ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യ 15.5 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. അർഷ്ദീപ് സിംഗിനെ കളിയിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
അഭിഷേക് ശർമ്മയും ശുഭ്മന് ഗില്ലുമായിരുന്നു ഇന്നിങ്സ് തുറന്നത്. ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 5.2 ഓവറിൽ 60 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 18 പന്തിൽ 3 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും സഹിതം 35 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേക് പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നാലെ, 28 പന്തിൽ 5 ഫോറുകൾ സഹിതം 28 റൺസ് നേടിയ ഗില്ലും പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാര് 12 റൺസാണെടുത്തത്. തിലക് വർമ്മ 26 ഉം ശിവം ദുബെ 10 ഉം റൺസ് നേടി. ആഫ്രിക്കയ്ക്കായി കോർബിൻ ബോഷ്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, ലുങ്കി എൻഗിഡി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
നേരത്തെ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. മികച്ച തുടക്കമാണ് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ സമ്മാനിച്ചത്. 3.1 ഓവറിൽ ഏഴു റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തി. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഹെൻഡ്രിക്കിനെ എൽബിഡബ്ല്യുവായി പുറത്താക്കി. ഇതോടെ, അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ പവർപ്ലേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒരാളായി താരം മാറി.
പവർപ്ലേയിൽ ഇതുവരെ 48 വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 47 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെയാണ് അർഷ്ദീപ് മറികടന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ തന്നെ ഹർഷിത് റാണ ഡി കോക്കിനെ ഒരു റൺസിന് പുറത്താക്കി. ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് (2) ഹർഷിത് റാണയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇരയായതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 7 റൺസിൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.
ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് (ഒൻപത്), കോർബിൻ ബോഷ് (നാല്), മാർകോ യാൻസൻ (രണ്ട്) എന്നിവരും രണ്ടക്കം കടക്കാതെ മടങ്ങി. 46 പന്തുകളിൽ മാർക്രം 61 റൺസടിച്ചാണു പുറത്തായത്. 20 റൺസെടുത്ത ഡോനോവൻ ഫെരേരയും 12 റൺസെടുത്ത ആൻറിച് നോർട്യയും കുറച്ചെങ്കിലും തിളങ്ങി. മത്സരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഹാർദിക് തന്റെ 100-ാം ടി20 വിക്കറ്റ് തികച്ചു. അർഷ്ദീപ് സിംഗിനും ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കും ശേഷം ഈ നേട്ടം കെെവരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബൗളറായി താരം മാറി.