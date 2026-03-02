സഞ്ജുവിന്റേത് എ പ്ലസ് പ്രകടനം; തോൽവി സമ്മതിച്ച് വിൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പ്
പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ സഞ്ജുവിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി വിൻഡീസ് നായകൻ.
Published : March 2, 2026 at 1:22 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ നീണ്ട രാത്രിക്ക് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയോട് പരാജയപ്പെട്ട് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും, ഒരു യഥാർത്ഥ നായകനെപ്പോലെ പക്വതയോടെ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ്. തന്റെ ബാറ്റിംഗിലെ വേഗതക്കുറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കടുത്ത ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ട ഹോപ്പ്, ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി.
ഇന്ത്യയുടെ റൺ ചേസിംഗിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ബാറ്റർ തന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചതായാണ് ഹോപ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'സഞ്ജു മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ വിക്കറ്റ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ബാറ്റിംഗിന് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച താരവുമാണ്. ചിലപ്പോൾ ബാറ്റർമാർ ബൗളർമാരേക്കാൾ മികച്ചുനിൽക്കും, ആ ഇന്നിംഗ്സിന് അർഹമായ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും നൽകുന്നുവെന്ന് ഹോപ്പ് പറഞ്ഞു. സഞ്ജുവിന്റേത് വളരെ ബുദ്ധിപരവും കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയുള്ളതുമായ ബാറ്റിംഗായിരുന്നുവെന്നും അതിന് താൻ 'എ പ്ലസ്' മാർക്ക് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ ബാറ്റിംഗിലെ മന്ദഗതി ടീമിന് 15-20 റൺസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് "അതെ" എന്ന് ഹോപ്പ് തുറന്നുസമ്മതിച്ചു. മികച്ച പന്തുകളും തന്റെ തന്നെ ടൈമിംഗ് പിഴവുകളും കാരണം ആഗ്രഹിച്ച വേഗതയിൽ റൺസ് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 'ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ടീമിന് കൃത്യമായ തുടക്കം നൽകാൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് അത് സംഭവിച്ചില്ല," അദ്ദേഹം നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു. പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 45 റൺസ് എടുത്തുവെങ്കിലും തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് 65-70 റൺസ് ആയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ രാത്രിയിൽ ടോസ് നേടുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് ഹോപ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 'എനിക്ക് ടോസ് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല," അദ്ദേഹം പരിഭവത്തോടെ പറഞ്ഞു. മഞ്ഞു വീണതോടെ പന്ത് നനഞ്ഞതും ഇന്ത്യയുടെ ഇടത്-വലത് ബാറ്റിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചതും വിൻഡീസിന്റെ ബൗളിംഗ് പ്ലാനുകളെ ബാധിച്ചു. എങ്കിലും അകീൽ ഹൊസൈന്റെ പവർപ്ലേ നിയന്ത്രണവും മാത്യു ഫോർഡിന്റെ ബൗളിംഗും പോസിറ്റീവ് ആയി കാണുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേട്ടങ്ങൾ നിരത്തി ഹോപ്പ്
പുറത്തായെങ്കിലും ടീം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയിൽ ഹോപ്പ് സംതൃപ്തനാണ്. മുൻ പരമ്പരകളെ അപേക്ഷിച്ച് ടീമിന്റെ ബൗളിംഗ് മെച്ചപ്പെട്ടതായും പവർപ്ലേ വിക്കറ്റുകൾ നേടാനായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ മൂന്നാം നമ്പറിൽ തിളങ്ങിയതും, റോസ്റ്റൺ ചേസ് ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് കളിച്ചതും, റോമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഹാട്രിക്കും അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഫീൽഡിംഗിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാനുണ്ടെന്നും വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വിജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും ഹോപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചു.
തന്റെ ഇന്നിംഗ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് അല്പം തമാശ കലർന്ന സത്യസന്ധതയോടെയാണ് ഹോപ്പ് പ്രതികരിച്ചത്. 'ഞാൻ വേഗത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, താൻ മോശമായല്ല ബാറ്റ് ചെയ്തതെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മികച്ച പ്ലാനുകളുമായി തലയുയർത്തിത്തന്നെയാണ് ടീം മടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഷായ് ഹോപ്പ് വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
