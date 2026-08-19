സുതാർ 'പത്താം' തരം; ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഇന്ത്യ, 165 റൺസ് ജയം
മാനവ് സുതാറിന് പത്ത് വിക്കറ്റ്; ശ്രീലങ്കയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് 165 റൺസിന്റെ ചരിത്രവിജയം.
Published : August 19, 2026 at 2:25 PM IST
ഗാലെ: യുവ ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ മാനവ് സുതാറിന്റെ മാരക ബൗളിങ് പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് 165 റൺസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. ഗാലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 206 റൺസിന് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പാക്കിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 55 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സുതാര്, മത്സരത്തിലുടനീളം 101 റൺസ് വഴങ്ങി 10 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0ന് മുന്നിലെത്തി.
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ 600-ാം ടെസ്റ്റ് മത്സരവും ഗാലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 50-ാം ടെസ്റ്റുമായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തിലൂടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ 12 സുപ്രധാന പോയിന്റുകളും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
ലങ്കൻ പ്രതിരോധം തകർത്തു
അഞ്ചാം ദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ക്യാപ്റ്റൻ ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവയും (59) സോണൽ ദിനുഷയും (84) ചേർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 95 റൺസിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തു. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ച് രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യക്ക് വഴിത്തിരിവ് നൽകി. പിന്നാലെ വന്ന നിരോഷൻ ഡിക്വെല്ലയെ (10) പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ പുറത്താക്കിയതോടെ ശ്രീലങ്ക സമ്മർദ്ദത്തിലായി.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 76-ാം ഓവറിൽ മാനവ് സുതാര് നടത്തിയ തകർപ്പൻ ബൗളിങ് പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചത്. സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന സോണൽ ദിനുഷയെ ധ്രുവ് ജുറെലിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച സുതാര്, തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ പ്രബാത് ജയസൂര്യയെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറുകളിൽ ലഹിരു കുമാരയെയും പുറത്താക്കിയതോടെ താരം തന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. ഒടുവിൽ കേശര നുവാന്തയെ (20) കൂടി ബൗൾഡാക്കി സുതാര് ഇന്ത്യൻ വിജയമുറപ്പിച്ചു.
For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award 👏👏#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങി പടിക്കലും പന്തും
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ നേടിയ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയും (167), രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഋഷഭ് പന്ത് നേടിയ 66 റൺസുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മത്സരത്തിൽ വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. സ്പിന്നർമാരെ തുണച്ച പിച്ചിൽ ഈ റൺസ് ലീഡ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പന്തെറിയാൻ സഹായകരമായി.
ചുരുക്കത്തിൽ സ്കോർ:
ഇന്ത്യ: 462 & 193. ശ്രീലങ്ക: 284 & 206 (സോണൽ ദിനുഷ 84, ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ 59; മാനവ് സുതാര് 6-55, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ 2-16).
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