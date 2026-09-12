സുപ്രിയയ്ക്ക് ഹാട്രിക്; കൊറിയയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ജൂനിയർ ഹോക്കി ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ
കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ പെൺപട; ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിയിൽ കൊറിയക്കെതിരെ വൻ വിജയം.
Published : September 12, 2026 at 5:05 PM IST
മോഖി: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രതിരോധ കോട്ടകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ എ.എച്ച്.എഫ് ജൂനിയർ വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ ഒന്നാം സെമിയില് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് (5-1) ഇന്ത്യൻ കൊറിയയെ നിലംപരിശാക്കിയത്. പെനാൽറ്റി കോർണറുകളെല്ലാം ഗോളാക്കി മാറ്റി തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് കുറിച്ച സുപ്രിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയനായിക.
കിരീടം നിലനിർത്തുകയെന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ, മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ജാഗ്രതയ്ക്ക് ശേഷം കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുകയായിരുന്നു. ആതിഥേയരായ ചൈനയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിഫൈനലിലെ വിജയികളെയാകും ഇന്ത്യ കലാശപ്പോരിൽ നേരിടുക.
ആക്രമിച്ച് കളിച്ച് ഇന്ത്യ
മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇരുടീമുകളും കടുത്ത പ്രതിരോധമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ കളി താളം കണ്ടെത്തിയതോടെ 13-ാം മിനിറ്റിൽ മധു സിദാറിലൂടെ ഇന്ത്യ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചു (1-0). മികച്ചൊരു ഫീൽഡ് മുന്നേറ്റമാണ് മധു ഗോളാക്കി മാറ്റിയത്.
𝗪𝗘’𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥 Led by Supriya's hat-trick, a dominating 5-1 win over South Korea takes the Indian Junior Women’s Team into the final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🔥🏑 India will face the winner of Semi-Final 2 between China and Japan in the title clash. 🇮🇳⚡ #HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2026
രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ കൊറിയൻ ബോക്സിലേക്ക് ആക്രമണങ്ങളുടെ പെരുമഴ തീർത്തു. 17-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ കൊറിയൻ പ്രതിരോധത്തെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി സുപ്രിയ വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ലീഡ് രണ്ടാക്കി (2-0). നാല് മിനിറ്റുകൾക്കപ്പുറം 21-ാം മിനിറ്റിൽ സുഖ്വീർ കൗറിലൂടെ ഇന്ത്യ മൂന്നാം ഗോളും നേടി (3-0). ആദ്യ പകുതിക്ക് പിരിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
സുപ്രിയയുടെ ഹാട്രിക് വേട്ട
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞില്ല. 33-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ സുപ്രിയ മത്സരത്തിലെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 4-0 ആയി ഉയർത്തി. 41-ാം മിനിറ്റിൽ യൂറി ജിയോങ്ങിലൂടെ കൊറിയ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും (4-1) ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ അവർക്കായില്ല.
തുടർന്ന് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ കളി നിയന്ത്രിച്ചു. ഒടുവിൽ 56-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണറും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് സുപ്രിയ തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി (5-1). ഈ ഗോളോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു. കരുത്തരായ കൊറിയയെ തകർത്ത് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനി കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള അവസാന പോരാട്ടത്തിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
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