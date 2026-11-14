അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പില് മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ; അവസാന ഓവർ ത്രില്ലറിൽ പാകിസ്താനെ വീഴ്ത്തി
അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ: അവസാന ഓവർ ആവേശത്തിൽ പാകിസ്താനെ ഒരു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്മാർ.
Published : November 14, 2026 at 7:12 PM IST
അൽ അമീറത്ത് (ഒമാൻ): അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്താനെ ഒരു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം. അൽ അമീറത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ട ത്രില്ലറിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യൻ യുവനിര ഏഷ്യൻ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.
പാകിസ്താന് ഉയർത്തിയ 338 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം അവസാന ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ (339/9) ഇന്ത്യ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. 26 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം പുറത്താകാതെ 49 റൺസെടുത്ത മോഹിത് ഉൽവയുടെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സാണ് പരാജയത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഉസ്മാന് ഖാന് സെഞ്ചുറി; പാകിസ്താന് കൂറ്റൻ സ്കോർ
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പാകിസ്താന് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 337 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. 111 പന്തിൽ 11 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം 107 റൺസെടുത്ത ഉസ്മാന് ഖാന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് പാക് ഇന്നിംഗ്സിന് കരുത്തായത്. 54 പന്തിൽ എട്ട് സിക്സും മൂന്ന് ഫോറുമടക്കം 80 റൺസെടുത്ത അബ്ദുൾ ഖാദിർ സ്കോറിംഗിന് വേഗം കൂട്ടി. ക്യാപ്റ്റൻ ഫർഹാൻ യൂസഫ് (60 പന്തിൽ 63), അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ (17) എന്നിവരും മികച്ച സംഭാവന നൽകി.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ഇന്ത്യയ്ക്കായി കാവ്യ പട്ടേൽ 68 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ചിഗുരുപാട്ടി വെങ്കട മൂന്ന് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.
തകർപ്പൻ ചേസിംഗുമായി ഇന്ത്യൻ യുവനിര
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയും (101 പന്തിൽ 80) ആര്യവീർ സെവാഗും (61 പന്തിൽ 58) മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. മധ്യനിരയിൽ മനൽ ചൗഹാൻ 32 പന്തിൽ 47 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി.
എന്നാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണത് ഇന്ത്യയെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഒൻപതാം വിക്കറ്റും വീണതോടെ ഇന്ത്യ പരാജയം മണത്തതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന വിക്കറ്റിൽ ചിഗുരുപാട്ടി വെങ്കടയെ (എട്ട് പന്തിൽ 11*) കൂട്ടുപിടിച്ച് മോഹിത് ഉൽവ നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയെ ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. പാകിസ്താനു വേണ്ടി റിസ്വാനുള്ള മൂന്നും നിഖാബ് ഷഫീഖ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
Also Read: സാഫ് സെമിയില് മലയാളി തിളക്കം; പി.വി വിഷ്ണുവിന്റെ ഗോളിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ