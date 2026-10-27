വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചുറിയുമായി അഭിഷേക്; 199 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടന്നത് വെറും 13.2 ഓവറിൽ!
ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ മൂന്നാം ടി-20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറ് വിക്കറ്റ് വിജയം, പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.
Published : October 27, 2026 at 3:50 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ ബാറ്റിംഗ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ. വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നടന്ന മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ആതിഥേയരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വെറും 35 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറി തികച്ച അഭിഷേകിന്റെ കരുത്തിൽ കിവികൾ ഉയർത്തിയ 199 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 13.2 ഓവറിൽ മറികടന്നു. 40 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ തകർപ്പൻ ജയം. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 3-0 ത്തിന് ഇന്ത്യ അജയ്യമായ ലീഡ് നേടി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.
പവർപ്ലേയിലെ റൺവേട്ട
ന്യൂസിലാൻഡ് ഉയർത്തിയ 199 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്ഫോടനാത്മക തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. അഭിഷേക് ശർമയും വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയും ചേർന്ന് ജേക്കബ് ഡഫി എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 26 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ 17 റൺസും മൂന്നാം ഓവറിൽ 21 റൺസും നേടിയതോടെ മൂന്ന് ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 64ൽ എത്തി.
തുടർന്നുള്ള ഓവറുകളിലും ഈ പ്രകടനം തുടർന്നപ്പോൾ നാലാം ഓവറിൽ 20 റൺസും അഞ്ചാം ഓവറിൽ 16 റൺസും ആറാം ഓവറിൽ 18 റൺസും ഇന്ത്യ ബോർഡിൽ ചേർത്തു. ഇതോടെ പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 118 റൺസ് എന്ന അവിശ്വസനീയമായ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഇതിനിടെ വെറും 15 പന്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേക് തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചിരുന്നു.
1️⃣9️⃣9️⃣ chased down in 13.2 overs 💥 📸 #TeamIndia take a 3️⃣-0️⃣ lead and seal the series with a run-chase for the ages 👏 🙌 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/pP6zHBmuns— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
അഭിഷേകിന്റെ സെഞ്ചുറി പൂരം
എട്ടാം ഓവറിൽ മാത്യു ഫിഷർ, 19 പന്തിൽ 45 റൺസെടുത്ത സൂര്യവൻഷിയെ പുറത്താക്കിയാണ് കിവീസിന് ആദ്യ ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകിയത്. നാല് സിക്സറുകളും നാല് ഫോറുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് സഞ്ജു സാംസണെ സാക്ഷിയാക്കി അഭിഷേക് തകർത്തടിച്ചു. പത്താം ഓവറിൽ കൈൽ ജാമിസനെതിരെ 35 പന്തിൽ നിന്ന് താരം തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. 38 പന്തിൽ 11 സിക്സറുകളും 9 ഫോറുമടക്കം 113 റൺസ് എടുത്ത അഭിഷേകിനെ ഒടുവിൽ ജാമിസൻ തന്നെയാണ് പുറത്താക്കിയത്.
പത്ത് ഓവറിൽ 178ന് 2 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരും സഞ്ജു സാംസണും വേഗത്തിൽ പുറത്തായത് ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. എങ്കിലും 13.2 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കിവീസ് ബൗളർമാരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഓവറിൽ 12 റൺസിൽ താഴെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ജാമിസൻ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂസിലാൻഡ്
നേരത്തെ, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലാൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 198 റൺസ് എടുത്തത്. 52 പന്തിൽ 89 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചലിന്റേയും 23 പന്തിൽ 39 റൺസെടുത്ത ബെവൻ ജേക്കബ്സിന്റേയും ബാറ്റിംഗ് മികവിലാണ് കിവീസ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള 75 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ന്യൂസിലാൻഡിന് തുണയായത്.
ഇന്നിംഗ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ ടിം സീഫെർട്ടിനെ (2) അർഷ്ദീപ് സിംഗ് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ഫിൻ അല്ലനും (40 റൺസ്, 5 സിക്സറുകൾ) മിച്ചലും ചേർന്ന് ടീമിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 86 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫിൻ അല്ലനെ നിതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ് പുറത്താക്കിയത്. തന്റെ നൂറാം ടി20 മത്സരം കളിക്കാനിറങ്ങിയ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന് (17) തിളങ്ങാനായില്ല. താരം അക്സർ പട്ടേലിന് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. 10 ഓവറിൽ 100ന് 2 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്ന കിവീസിനെ, അവസാന ഓവറുകളിൽ റൺറേറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തി 200 കടക്കാതെ തടയാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് സാധിച്ചു.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, അക്സര് പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് ഇന്നും വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല.
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