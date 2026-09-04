ദുബായിൽ മന്ദാനപ്പൂരം! റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി, ഹോങ്കോങ്ങിനെ 137 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ
ഏഷ്യാ കപ്പ്: ഹോങ്കോങ്ങിനെ 137 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ, മന്ദാനയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി.
Published : September 4, 2026 at 9:15 AM IST
ദുബായ്: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ 137 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ രണ്ടാം വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ (64 പന്തിൽ 124) കരുത്തിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 193 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹോങ്കോങ്ങിനെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ 16.2 ഓവറിൽ വെറും 56 റൺസിന് പുറത്താക്കി.
ബാറ്റിങ്ങിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് മന്ദാന
ദുബായിലെ പിച്ചിൽ 14 ഫോറുകളും 7 സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു മന്ദാനയുടെ ഇന്നിങ്സ്. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടവും മന്ദാന ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി. മുൻ താരം മിതാലി രാജിന്റെ (10,868 റൺസ്) റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 18 സെഞ്ച്വറികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ താരം, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മെഗ് ലാനിങ്ങിനെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന വനിതാ താരവുമായി മാറി. വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറും (124) ഇനി സ്മൃതിയുടെ പേരിലാണ്.
A dominant win for India against Hong Kong, China at the Asia Cup 💪— ICC (@ICC) September 3, 2026
📝: https://t.co/dgcCi1YHM2 pic.twitter.com/qQCANMl0Oe
തുടക്കത്തിൽ ഷഫാലി വർമയ്ക്കൊപ്പം (28) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 60 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ മന്ദാനയ്ക്കായി. 41 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ച താരം, 58-ാം പന്തിലാണ് കരിയറിലെ രണ്ടാം ടി20 സെഞ്ച്വറിയിലെത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറുകളിൽ മിഡ്-പിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പത്തെത്തുടർന്ന് താരം റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു. റിച്ച ഘോഷ് (11), ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (10) എന്നിവർ ചെറിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയുടെ പ്രകടനം ഇപ്പോഴും ആശങ്കയായി തുടരുന്നു.
The star of the show 🤩⭐️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain @mandhana_smriti is adjudged the Player of the Match for her exhilarating performance as #TeamIndia are through to the semis of the #WomensAsiaCup #INDvHK pic.twitter.com/TQRaDiTM3R
194 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഹോങ്കോങ്ങിന് തുടക്കം മുതലേ പിഴച്ചു. രണ്ടാം ഓവറിൽ 2 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിലും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ നടാഷ മൈൽസ് (15), യാസ്മിൻ ദാസ്വാനി (11), മരീന ലാംപ്ലോ (13) എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് ഹോങ്കോങ് നിരയിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യ കാണാനായത്.
മൂന്ന് ഓവറിൽ 9 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമയാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് നിരയെ നയിച്ചത്. സ്പിന്നർ എൻ. ശ്രീ ചരണി (2/16), നന്ദനി ശർമ (2/6), പ്രേമ റാവത്ത് (2/12) എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
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