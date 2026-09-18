അഫ്ഗാനെ ചുരുട്ടുകൂട്ടി ഇന്ത്യ! അഭിഷേകിന് റെക്കോഡ് സെഞ്ച്വറി, സഞ്ജുവിന് ഫിഫ്റ്റി; പരമ്പര തൂത്തുവാരി
വമ്പൻ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 14.1 ഓവറിൽ വെറും 94 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ടി20 ചരിത്രത്തിൽ റൺസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണിത്.
Published : September 18, 2026 at 7:27 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 127 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ വിജയം. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാനെ വെറും 94 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര (3-0) ആധികാരികമായി തൂത്തുവാരിയത്. യുവ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറിയും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ അർധസെഞ്ച്വറിയുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വമ്പൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 221 റൺസ് എടുത്തു. വമ്പൻ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 14.1 ഓവറിൽ വെറും 94 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ടി20 ചരിത്രത്തിൽ റൺസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണിത്.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆#TeamIndia celebrate an emphatic series victory in the Friendship Cup 🥳#AFGvIND pic.twitter.com/GSPVCRvrdP— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
സിക്സർ മഴ തീർത്ത് അഭിഷേക് ശർമ്മ; പിന്തുണയേകി സഞ്ജു
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണർമാർ തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. വെറും 30 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി തികച്ച അഭിഷേക് ശർമ്മ, അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിൻ്റെ അതിവേഗ സെഞ്ച്വറി എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. 11 സിക്സറുകളും 9 ഫോറുകളുമടക്കം 34 പന്തിൽ 108 റൺസ് നേടിയാണ് അഭിഷേക് പുറത്തായത്.
വെറും 30 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച അഭിഷേക്, ഐസിസിയിലെ പൂർണ അംഗത്വമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ നേടുന്ന ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 സെഞ്ച്വറി എന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി. ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ ഫിൻ അലൻ (33 പന്ത്), സിംബാബ്വെയുടെ സിക്കന്ദർ റാസ (33 പന്ത്) എന്നിവരുടെ റെക്കോഡാണ് തകർന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറി എന്ന രോഹിത് ശർമ്മയുടെ റെക്കോഡും (35 പന്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ) അഭിഷേക് മറികടന്നു.
3️⃣ Matches— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
2️⃣2️⃣9️⃣ Runs
7️⃣6️⃣.3️⃣3️⃣ Average
2️⃣6️⃣9️⃣.4️⃣1️⃣ Strike-rate
Abhishek Sharma is adjudged the Player of the Series for his incredible consistency 🫡🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/2g2D8re859
മറുഭാഗത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ സഞ്ജു സാംസൺ 35 പന്തിൽ 4 സിക്സറുകളുടേയും 2 ഫോറുകളുടേയും അകമ്പടിയോടെ 50 റൺസ് നേടി പുറത്തായി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 142 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ 29 റൺസ് സംഭാവന ചെയ്തു.
What a way to get your 2️⃣nd consecutive 3️⃣-wicket haul! 🫡— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
How good was that over from Nitish Kumar Reddy? 🙇♂️
Scorecard ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/nvEiYVt5cg
അഫ്ഗാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് പട
222 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന അഫ്ഗാൻ ബാറ്റർമാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ഒരവസരവും നൽകിയില്ല. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ അക്സർ പട്ടേലും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ചേർന്ന് അഫ്ഗാൻ മുൻനിരയെ തകർത്തു. മധ്യനിരയിൽ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും (3/25), രവി ബിഷ്ണോയിയും (3/26) ചേർന്നാണ് അഫ്ഗാൻ്റെ പതനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരോവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി അഫ്ഗാൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നടുവൊടിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായി 25 റൺസ് എടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനാണ് ടോപ്പ് സ്കോറർ.
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