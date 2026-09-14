വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമായി അഭിഷേക് ശര്മ, അവസരം പാഴാക്കി സഞ്ജു, ഒന്നാം ടി20യിൽ അഫ്ഗാനെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി ഇന്ത്യ!
തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ അഭിഷേക് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
Published : September 14, 2026 at 6:53 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7 വിക്കറ്റിൻ്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. ടോസ് നേടി ബോളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽക്കേയുള്ള ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 157 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 13.4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നു.
ഈ വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.വെറും 32 പന്തിൽ നിന്ന് 7 സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളുമടക്കം 82 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഇത്രയും വേഗത്തിലാക്കിയത്. തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ അഭിഷേക് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
Destructive. Decisive. Decorated. ✨— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
A well-deserved Player of the Match award for Abhishek Sharma 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/v7c87arsq1
അഭിഷേകിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ ഇഷാൻ കിഷൻ 33 പന്തിൽ 42 റൺസ് നേടി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ സഞ്ജു സാംസൺ (10) നേരത്തെ പുറത്തായെങ്കിലും, രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് അഫ്ഗാൻ ബോളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി.
നേരത്തെ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 3 വിക്കറ്റുകൾ (4 ഓവറിൽ 19 റൺസ്) വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിൻ്റെ ബോളിങ് പ്രകടനമാണ് കുറഞ്ഞ സ്കോറിൽ ഒതുക്കിയത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര തൻ്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസിനെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി.
Sharp throw from the deep ✅— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Quick hands at the stumps ✅
2️⃣nd wicket in the bag ✅
Teamwork at its finest by @ishankishan51 and @akshar2026! 🤝
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/FX6jtTqj5Y
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 43 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 64 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയും 33 റൺസ് നേടിയ മുഹമ്മദ് നബിയുമാണ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്.
Innings Break in New Delhi!— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
A disciplined and collective bowling performance from #TeamIndia 👏
Over to the batters to chase this down 👊
Scorecard ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#AFGvIND pic.twitter.com/QNV57EzF3C
നിറം മങ്ങി സഞ്ജു
ആരാധകരെ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലഭിച്ച മറ്റൊരു മികച്ച അവസരം കൂടി സഞ്ജു സാംസൺ പാഴാക്കി. യുവപ്രതിഭ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ മറികടന്നാണ് സഞ്ജുവിന് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം നൽകിയത്. അഭിഷേക് ശർമ്മയോടൊപ്പം ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജുവിന് വലിയൊരു സ്കോർ നേടാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിങ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് മികച്ച ഫോറുകൾ അടിച്ച് സഞ്ജു പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വെറും 8 പന്തിൽ 10 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് നിൽക്കെ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയുടെ പന്തിൽ പുൾ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച് ഡീപ് സ്ക്വയർ ലെഗിൽ ദർവിഷ് റസൂലിക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി സഞ്ജു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സഞ്ജുവിൻ്റെ അവസാന 5 ടി20 ഇന്നിങ്സുകളിലെ സ്കോറുകൾ 10, 27, 1, 0, 5 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഈ മോശം ഫോം സഞ്ജുവിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇരട്ടിയാക്കും.
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