സിംഗപ്പൂരിനോട് തോല്വി: എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തായി
സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ 2-1നാണ് ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി.
Published : October 15, 2025 at 9:19 AM IST
ഗോവ: എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തായി. ഗോവയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് സിംഗപ്പൂരിനോട് 1-2 ന് ആണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. കളിയില് മികച്ച തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ജയം സ്വന്തമാക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ, ഖാലിദ് ജാമിലിന്റെ സംഘം ആദ്യ പകുതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
ആദ്യ 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് അഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചു, അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ലാലിയൻസുവാല ചാങ്ടെയും ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോയും വിങ്ങുകളിലൂടെ നീക്കങ്ങൾ തുടർന്നു. സിംഗപ്പൂർ ഗോൾകീപ്പറിന് ഒരു അവസരവും നൽകാതെ ചാങ്ടെയുടെ മികച്ച ലോംഗ് റേഞ്ച് സ്ട്രൈക്കിലൂടെ 14-ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗോൾ വല ചലിപ്പിച്ചു. 29-ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോയുടെ ശ്രമം ലൈനിന് പുറത്ത് പോയി.
പകുതി സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സമനില ഗോൾ നേടുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയായിരുന്നു കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. പിന്നാലെ 44-ാം മിനിറ്റിൽ സോങ് ഉയോങ്ങിലൂടെ സിംഗപ്പൂര് ഗോളടിച്ചു. ഇതോടെ, മത്സരം 1-1 എന്ന നിലയിലായി. 58-ാം മിനിറ്റിൽ സിംഗപ്പൂർ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി, സോങ്ങ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സഹലിനും ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസിനും സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്താൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ പാഴായി.
ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ, ബംഗ്ലാദേശ് നേരത്തെ ഹോങ്കോങ്ങിനെ 1-1ന് സമനിലയിൽ തളച്ചിരുന്നു. കിക്കോഫിന് മുമ്പ് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ തോൽവി 2027 ലെ എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അവസാനിപ്പിച്ചു. കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിലെ ആവേശകരമായ പ്രകടനത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂരിനെതിരെ ഇറങ്ങിയത്. പുതിയ പരിശീലകനു കീഴില് ഒമാനെതിരായ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വിജയം ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വിജയങ്ങളാണ് ടീം ഇന്ത്യ നേടിയത്. നേരത്തെ സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ എവേ മത്സരം സമനിലയില് കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ട് സമനിലയും രണ്ട് തോൽവിയുമാണ് നേടിയത്. ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ രണ്ടാമതുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഹോങ്കോങ്ങാണ് ഒന്നാമത്. സൗദി അറേബ്യയാണ് 2027 എഎഫ്സി ഏഷ്യന് കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീമാണ് ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക.
