വനിതാ കബഡിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം; ലോകകപ്പ് കിരീടം വീണ്ടും രാജ്യത്തേക്ക്
Published : November 24, 2025 at 10:26 PM IST
ധാക്ക: ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തി ചരിത്രമെഴുതി. ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിൽ നടന്ന ടൂർണമെൻ്റിലെ ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയെ 35–28 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ തുടർച്ചയായ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ടൂർണമെൻ്റിൽ ആകെ 11 രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. പരാജയമറിയാതെ മുന്നേറിയ ഇന്ത്യൻ ടീം, സെമിഫൈനലിൽ ഇറാനെ 33–21 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്.
അതേസമയം, ചൈനീസ് തായ്പേയ് ആതിഥേയരായ ബംഗ്ലാദേശിനെ 25–18 എന്ന സ്കോറിന് മറികടന്നാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. എന്നാൽ, നിർണായകമായ കലാശപ്പോരിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യതയാർന്ന പ്രകടനത്തിനു മുന്നിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിൻ്റെ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. "കബഡി ലോകകപ്പ് 2025 നേടി രാജ്യത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! അവർ മികച്ച ധൈര്യവും, വൈദഗ്ധ്യവും, അർപ്പണബോധവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഈ വിജയം കബഡിയെ പിന്തുടരാനും, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും, ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും എണ്ണമറ്റ യുവജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും," പ്രധാനമന്ത്രി 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു.
Congratulations to our Indian Women’s Kabaddi Team for making the nation proud by winning the Kabaddi World Cup 2025! They have showcased outstanding grit, skills and dedication. Their victory will inspire countless youngsters to pursue Kabaddi, dream bigger and aim higher. pic.twitter.com/XRM8J2I2h0— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. "നമ്മുടെ വനിതാ കബഡി ടീം ചരിത്രം രചിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്യധികം അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. വനിതാ കബഡി ലോകകപ്പ് 2025 നേടിയ ടീമിന് എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് മറ്റാരും രണ്ടാമതല്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ വിജയം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രയാണത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും- അമിത് ഷാ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഈ വിജയം വനിതാ കബഡി മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ സാക്ഷ്യമാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അജയ് താക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "ഫൈനലിലേക്കുള്ള അവരുടെ ആധിപത്യപരമായ പ്രയാണവും തുടർന്ന് നേടിയ ട്രോഫിയും, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വനിതാ കബഡി എത്രമാത്രം വളർന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് തന്നെ ഈ കായികവിനോദത്തിൻ്റെ ആഗോള സ്വീകാര്യതയുടെ തെളിവാണ്, ഈ മുന്നേറ്റം വരും വർഷങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ലോക കിരീടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഈ വിജയം, കബഡി ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നതായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
