'ആറാം തമ്പുരാന്മാര്'; ലോകം കീഴടക്കി ഇന്ത്യന് കൗമാരം, ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത് 100 റൺസിന്
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 412 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അടിമുടി പതറി. 40.2 ഓവറില് 311 റണ്സിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തായി
Published : February 6, 2026 at 8:34 PM IST
ഹരാരെ: അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള കലാശപ്പോരിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 412 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അടിമുടി പതറി. 40.2 ഓവറില് 311 റണ്സിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തായി. നൂറ് റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യന് ജയം. ഇന്ത്യയുടെ ആറാം കിരീടമാണിത്.
66 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ ബെൻ ഡോക്കിൻസ് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിര നിലംപൊത്തി. ബെൻ മേയ്സ് (45), നായകൻ തോമസ് റീവ് (31) എന്നിവർ പൊരുതാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ദീപേശും അംബ്രിഷും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിര കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. മധ്യനിരയിൽ കാലെബ് ഫാൽക്കണർ (115*) ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റ് കാത്തെങ്കിലും സെബാസ്റ്റ്യൻ മോർഗനും റാൾഫി ആൽബർട്ടിനും അക്കൗണ്ട് പോലും തുറക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യക്കായി അംബ്രിഷ് മൂന്നു വിക്കറ്റും ദീപേശും ചൗഹാനും രണ്ടു വിക്കറ്റുകള് വീതവും നേടി.
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചത് 14 വയസ്സുകാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ റെക്കോർഡ് ബാറ്റിംഗാണ്. 80 പന്തിൽ 175 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ വൈഭവ്, അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ എന്ന ഉന്മുക്ത് ചന്ദിന്റെ (112) റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയാക്കി. വെറും 53 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ വൈഭവ്, സിക്സറുകളുടെയും (15 എണ്ണം) ഫോറുകളുടെയും (15 എണ്ണം) പെരുമഴയാണ് ഹരാരെയിൽ തീർത്തത്. 218.75 എന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലായിരുന്നു ഈ കൗമാര താരത്തിന്റെ പ്രകടനം.
വൈഭവിന് പുറമെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയുഷ് മ്ഹാത്രെ (53) അർധസെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 142 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. മധ്യനിരയിൽ അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടു (40), വേദാന്ത് ത്രിവേദി (32), വിഹാൻ മൽഹോത്ര (30) എന്നിവരും അതിവേഗം റൺസുയർത്തി. അവസാന ഓവറുകളിൽ കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ (37) കൂടി തകർത്തടിച്ചതോടെ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 411 റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലൂക്ക് മിന്റോ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
