കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം തേടി ഇന്ത്യ; വനിതാപ്പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ റെക്കോർഡുകളുടെ പൂരം!
റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യ; കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് വനിതാപ്പട.
Published : June 9, 2026 at 9:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷം ആദ്യം നേടിയ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മറ്റൊരു മഹാപോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ജൂൺ 12ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലുമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ കന്നി ടി20 കിരീടം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ടീമിന്റെ കിരീടസാധ്യതകൾക്കൊപ്പം, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകളും ഈ ടൂർണമെന്റിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ജൂൺ 14-ന് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെതിരെയാണ്. നെതർലൻഡ്സ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.
200-ാം ടി20 മത്സരത്തിനരികെ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പുരുഷ-വനിതാ ഭേദമന്യേ 200 ടി20 മത്സരങ്ങൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ചുവടുവെക്കുന്നു. നിലവിൽ 196 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഹർമന് ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാൻ വെറും നാല് മത്സരങ്ങൾ കൂടി മതി. 2009-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ആദ്യ വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലായിരുന്നു ഹർമൻപ്രീതിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
പത്താം ലോകകപ്പ് എന്ന അപൂർവ നേട്ടം
ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടി20 ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളിലും (10 എണ്ണം) കളിച്ച ലോകത്തിലെ ഏഴ് പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലേക്കും ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ഇടംപിടിക്കും. എലീസ് പെറി, ചാമരി അത്തപ്പത്തു, മരിസാൻ കാപ്പ്, സ്റ്റെഫാനി ടെയ്ലർ, സോഫി ഡിവൈൻ, സൂസി ബേറ്റ്സ് എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം പങ്കിടുന്ന മറ്റ് താരങ്ങൾ.
200 വിക്കറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ദീപ്തി ശർമ്മ
അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 200 വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമാകാൻ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കും. നിലവിൽ വനിതാ ടി20-യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ റെക്കോർഡ് ദീപ്തിയുടെ പേരിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മേഗൻ ഷൂട്ടിനെ മറികടന്നാണ് താരം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ആർക്കും തകർക്കാനാകാത്ത ഓൾറൗണ്ട് റെക്കോർഡ്
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ 1000-ലധികം ടി20 റൺസും 150-ലധികം വിക്കറ്റുകളും നേടിയ ഏക ക്രിക്കറ്റ് താരം (പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ) ദീപ്തി ശർമ്മയാണ്. ഈ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഈ റെക്കോർഡ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും 200 വിക്കറ്റ് എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കാനും താരത്തിനു കഴിയും.
ഇന്ത്യ കന്നി കിരീടം നേടുമോ?
വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകൾ ഒരുവശത്തുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആദ്യമായി ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുക എന്നതാണ്. 2009 മുതൽ എല്ലാ പതിപ്പുകളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യ 2009, 2010, 2016, 2018, 2023 വർഷങ്ങളിൽ സെമിഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു. 2020-ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റില് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. അന്ന് മെൽബണിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഷഫാലി വർമ്മ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, സ്മൃ മന്ദാന, റിച്ചാ ഘോഷ് എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ കിരീട വരൾച്ച അവസാനിപ്പിച്ച ഇന്ത്യ, അതേ ഫോം തുടർന്ന് ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടവും ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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