ടി20യിലെ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം തല്ലിത്തകർത്ത് ഇന്ത്യ; കിവികൾക്കെതിരെ ചരിത്ര പരമ്പര നേട്ടം
അഭിഷേക് തരംഗത്തിൽ പഴങ്കഥയായി റെക്കോർഡുകൾ; വെല്ലിംഗ്ടണിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം.
Published : October 27, 2026 at 5:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യ കുറിച്ച തകർപ്പൻ വിജയം വെറും ഒരു ജയത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ ബാറ്റിംഗ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ പിറന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ടി 20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡുകളാണ്. 199 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 13.2 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ നിരവധി റെക്കോർഡുകളാണ് തകർന്നു വീണത്.
ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ടീം അർധസെഞ്ചുറി
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിലെ ഒരു പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യം നേടുന്ന ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ടീം ഫിഫ്റ്റി എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം. വെറും 14 പന്തിൽ (2.2 ഓവർ) നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ടീം സ്കോർ 50 കടത്തിയത്. നേരത്തെ പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ (2019-ൽ വാനുവാട്ടുവിനെതിരെ), റൊമാനിയ (2021-ൽ സെർബിയക്കെതിരെ) എന്നീ ടീമുകൾ മാത്രമാണ് 2.2 ഓവറിൽ 50 റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ളത്.
One word to describe that entertaining powerplay 👇 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/tFETXy2XVM— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവർപ്ലേ സ്കോർ
ആദ്യ ആറോവറിൽ കിവീസ് ബൗളർമാരെ അടിച്ചൊതുക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 118 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 2021-ൽ സെർബിയക്കെതിരെ റൊമാനിയ നേടിയ 116 റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഈ പട്ടികയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ (113/1), സിംബാബ്വെ (103/1), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (102/0) എന്നിവരെ ഇന്ത്യ പിന്നിലാക്കി.
ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ടീം സെഞ്ചുറി
ടി20 ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ടീം സ്കോർ 100 കടത്തിയെന്ന റെക്കോർഡും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. വെറും 5 ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യ 100 റൺസ് തികച്ചത് (ഓവറിൽ ശരാശരി 20 റൺസ് എന്ന നിരക്കിൽ). 2021-ൽ 5.2 ഓവറിൽ 100 തികച്ച റൊമാനിയയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്.
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം
മത്സരത്തിൽ 35 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറി തികച്ച അഭിഷേക് ശർമ തന്റെ കരിയറിലെ 11-ാം ടി20 സെഞ്ചുറിയാണ് കുറിച്ചത് (അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ നാലാമത്തേത്). ഇതോടെ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ (ഐപിഎൽ അടക്കം) ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡ് അഭിഷേക് മറികടന്നു.
ഈ പട്ടികയിലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ
- അഭിഷേക് ശർമ - 11
- വിരാട് കോലി - 10
- രോഹിത് ശർമ - 8
- സഞ്ജു സാംസൺ - 8
- കെ.എൽ. രാഹുൽ - 8
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