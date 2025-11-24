ETV Bharat / sports

ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയൊടിഞ്ഞു; 201 ന് ഓൾഔട്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 288 റൺസ് ലീഡ്

58 റൺസ് നേടിയ ജയ്‌സ്വാൾ, 48 റൺസ് നേടിയ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർ മാത്രമാണ് തിളങ്ങിയത്.

IND VS SA 2ND TEST MATCH UPDATES
IND VS SA 2ND TEST MATCH UPDATES (IANS)
ഗുവാഹത്തി: ബർസപാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്‌സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയൊടിഞ്ഞു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്‌സ് സ്‌കോറായ 489നെതിരെ ഇന്ത്യ 201 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 288 റൺസിന്‍റെ വമ്പൻ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ആറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ മാർക്കോ യാൻസൻ, മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടിയ സൈമൺ ഹാർമർ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത്.

മൂന്നാം ദിവസത്തെ മൂന്നാം സെഷനിൽ ടീം ഇന്ത്യ 83.5 ഓവറിൽ 201 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്ന. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. 58 റൺസ് നേടിയ ജയ്‌സ്വാൾ, 48 റൺസ് നേടിയ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർ മാത്രമാണ് തിളങ്ങിയത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ 22 റൺസും സായ് സുദർശൻ 15 റൺസും കുൽദീപ് യാദവ് 19 റൺസും നേടി.

122 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. ധ്രുവ് ജുറേൽ (0), ഋഷഭ് പന്ത് (7), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (6), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (10) എന്നിവരാണ് അതിവേഗം മടങ്ങിയത്. ഫോളോ ഓൺ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വാഷിങ്ടണും കുൽദീപും പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും സ്‌കോര്‍194ൽ നില്‍ക്കെ ഇരുവരും മടങ്ങി. പിന്നാലെ സിറാജും ബുംറയും ചേര്‍ന്നാണ് സ്കോർ 200 കടത്തിയത്.

രണ്ടാം ദിവസം, ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 151.1 ഓവറിൽ 10 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 489 റൺസ് നേടി. ആദ്യ ദിവസം 81.5 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിന് 247 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കളി അവസാനിച്ചത്. ടെസ്റ്റിന്‍റെ രണ്ടാം ദിവസം, സെനുരൻ മുത്തുസാമി 109 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി. 206 പന്തിൽ 10 ഫോറുകളും 2 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ സെഞ്ചുറി നേടുകയായിരുന്നു, മാർക്കോ ജാൻസന് സെഞ്ചുറി നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 91 പന്തിൽ 6 ഫോറുകളും 7 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 93 റൺസ് താരം നേടി.

ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 489 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കുൽദീപ് യാദവ് നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.

Also Read: കുതിച്ചുപൊങ്ങി റോണോ..! സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അല്‍ നസ്‌ര്‍ 4–1ന് അല്‍ ഖലീജിനെ വീഴ്‌ത്തി

