സ്വർണ്ണത്തിളക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്താനെ വീഴ്ത്തി
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ്: പാകിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വര്ണം; അഭിഷേകും തിലകും തിളങ്ങി
Published : October 3, 2026 at 2:09 PM IST
നിഷിൻ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്താനെ 19 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സ്വർണ്ണ മെഡൽ. കൊറോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 212 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്താനു 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ബാറ്റിംഗിൽ അഭിഷേക് ശർമ (28 പന്തിൽ 61), തിലക് വർമ (22 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 51) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ച്വറികളും, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അക്സര് പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ എന്നിവരുടെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമായി ഇന്ത്യ
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡 🥇— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Congratulations #TeamIndia for successfully defending the Asian Games Gold Medal 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#AsianGames pic.twitter.com/sg7z4dhUzH
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ബാറ്റർമാരുടെ പ്രകടനം. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 211 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ (4), വൈഭവ് സൂര്യവംശി (15) എന്നിവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായെങ്കിലും അഭിഷേക് ശർമ പാക് ബൗളർമാരെ നിലംതൊടീച്ചില്ല. വെറും 20 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ച അഭിഷേക്, ടി20യിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഫിഫ്റ്റിയും സ്വന്തമാക്കി. 3 ഫോറും 7 സിക്സറുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്.
പിന്നീട് മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ (20), ശ്രേയസ് അയ്യർ (21) എന്നിവർ റൺസുയർത്തി. അവസാന ഓവറുകളിൽ ഒന്നിച്ച തിലക് വർമയും ശിവം ദുബെയും (27) ചേർന്ന് ആറാം വിക്കറ്റിൽ 62 റൺസിന്റെ അടിയന്തര കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയെ 200 കടത്തി. 21 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി അടിച്ച തിലക് വർമ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 51 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു.
പൊരുതിനോക്കി പാകിസ്താന്
🏏 GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
Heartiest congratulations to the Indian Men’s Cricket Team on winning the Gold Medal at the Asian Games 2026!
A golden finish for Team India and another proud moment for Indian Cricket! 🇮🇳🏆#AsianGames2026 #Cheer4Bharat #IndianCricket #ExplorePage pic.twitter.com/vhJFrb0USn
കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ പാകിസ്താനു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഹസൻ നവാസിന്റെ (51 പന്തിൽ 96) ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിനെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. പാകിസ്താനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച നവാസിനെ അവസാന പന്തിൽ പുറത്താക്കി ശിവം ദുബെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറും അക്സര് പട്ടേലും മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺസ് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയതാണ് പാകിസ്താന് തിരിച്ചടിയായത്.
അഭിഷേകിന്റെ സിക്സര് വേട്ടയും റെക്കോർഡുകളും
ടി20 ഫൈനലുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായി അഭിഷേക് ശർമ മാറി. 2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ 8 സിക്സറുകൾ നേടിയ സഞ്ജു സാംസണാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. കൂടാതെ 5-ലധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ടൂർണമെന്റി്ന്റെ ഫൈനലിൽ ഒരു പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യം 200 റൺസിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ്.
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