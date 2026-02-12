209 അടിച്ചുകൂട്ടി, 116-ൽ എറിഞ്ഞിട്ടു; പാക് പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, വരുണിന് 3 വിക്കറ്റ്
24 പന്തിൽ 61 റൺസ് നേടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ, ടി20 ലോകകപ്പിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി. ഇന്ത്യ 6.5 ഓവറിൽ 100 റൺസ് തികച്ച് റെക്കോർഡിട്ടു.
Published : February 12, 2026 at 11:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടി20 ലോകകപ്പിൽ നമീബിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 93 റൺസിൻ്റെ തകർപ്പൻ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ നമീബിയ 18.2 ഓവറിൽ 116 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഇഷാൻ കിഷൻ്റെയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും അർധ സെഞ്ചുറികളും ബൗളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ജയമൊരുക്കിയത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ പാകിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ഒന്നാമതെത്തി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. അഭിഷേക് ശർമയുടെ അഭാവത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണറുടെ റോളിലെത്തി. സഞ്ജു തന്നെയാണ് വെടിക്കെട്ടിന് തിരികൊളുത്തിയത്. മൂന്ന് സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറുമടക്കം എട്ട് പന്തിൽ 22 റൺസ് നേടി സഞ്ജു പുറത്തായി. മൂന്ന് സിക്സറുകൾ പറത്തി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ലഭിച്ച അവസരം മുതലാക്കാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇഷാൻ കിഷൻ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട് നടത്തി. 20 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇഷാൻ 24 പന്തിൽ 61 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്. ആറ് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 254.16 പ്രഹര ശേഷിയിലാണ് ഇഷാൻ കത്തിക്കയറിയത്. ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഫിഫ്റ്റി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഇഷാൻ മാറി. 6.5 ഓവറിൽ 103 റൺസുമായി ടി20 ലോകകപ്പിൽ വേഗത്തിൽ 100 റൺസ് നേടുന്ന ടീമായി ഇന്ത്യ മാറി.
മധ്യനിരയുടെ പ്രകടനം
മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് നമീബിയക്കെതിരെ തിളങ്ങാനായില്ല. 13 പന്തിൽ 12 റൺസാണ് സൂര്യ നേടിയത്. തിലക് വർമയ്ക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം നടത്താനായില്ല. 21 പന്ത് നേരിട്ട് മൂന്ന് ഫോറടക്കം 25 റൺസാണ് തിലക് നേടിയത്. സെറ്റായി നിന്ന തിലക് വർമയ്ക്ക് പോലും പന്തിൻ്റെ പിച്ച് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. 28 പന്തിൽ നാല് വീതം സിക്സും ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 52 റൺസെടുത്താണ് ഹാർദിക് മടങ്ങിയത്. 185.71 പ്രഹര ശേഷിയിലാണ് ഹാർദിക് മിന്നിച്ചത്. അവസാന 10 ഓവറുകളിൽ പാണ്ഡ്യ കളി നിയന്ത്രിച്ചു. ശിവം ദുബെ റണ്ണൗട്ടായി മടങ്ങി. 16 പന്ത് നേരിട്ട് ഓരോ സിക്സും ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 23 റൺസാണ് ദുബെയുടെ സമ്പാദ്യം. വെറും 6.3 ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 81 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി.
റിങ്കു സിങ് മോശം ഫോമിൽ തുടരുകയാണ്. ആറ് പന്ത് നേരിട്ട് ഒരു റൺസെടുത്താണ് റിങ്കു പുറത്തായത്. അക്സർ പട്ടേൽ ഗോൾഡൻ ഡക്കായി. വരുൺ ചക്രവർത്തി ഒരു റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. അർഷ്ദീപ് സിങ് രണ്ട് റൺസെടുത്ത് അവസാന പന്തിൽ റണ്ണൗട്ടായി. ഇതോടെ 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 209 റൺസെന്ന സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തി. നമീബിയക്കായി ബെൻ ഷിക്കോങ്കോ, ജെജെ സ്മിത്ത്, ബെർണാഡ് സ്കോൾട്ട്സ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ ബെർണാഡ് ഷോൾട്സിൻ്റെ പന്തിൽ സ്റ്റംപ് ചെയ്താണ് സൂര്യ പുറത്തായത്.
ഇറാസ്മസിൻ്റെ വെല്ലുവിളി
ഇന്ത്യ 209 റൺസ് നേടിയിട്ടും ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമീബിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്മസാണ്. 20 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി അദ്ദേഹം ഞെട്ടിച്ചു. ഇറാസ്മസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സൈഡ് ആം ബൗളിങ് ആക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെ വലച്ചു. സാധാരണ റൗണ്ട് ആം ആക്ഷന് ഇടയിലാണ് ഇറാസ്മസ് സൈഡ് ആം ഡെലിവറികൾ എറിഞ്ഞത്. ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായി ക്രീസിന് പിന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പന്തെറിഞ്ഞു. ഇത് ഇഷാൻ, പാണ്ഡ്യ, തിലക് വർമ എന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. ഇറാസ്മസ് എറിഞ്ഞ 24 പന്തുകൾ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഉസ്മാൻ താരിഖിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇത് അവർക്ക് മനസിലാക്കി നൽകി. കൊളംബോയിലെ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ താരിഖ് ഇതിലും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തകർത്തെറിഞ്ഞ് ബൗളർമാർ
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ നമീബിയൻ നിരയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. നമീബിയക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 33 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശേഷം ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് മടങ്ങി. 15 പന്തിൽ 22 റൺസാണ് ഫ്രൈലിങ്ക് നേടിയത്. മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്സും നേടിയ താരത്തെ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങാണ് പുറത്താക്കിയത്. ഓപ്പണർ ലൗറൻ സ്റ്റീൻകാംപ് 20 പന്തിൽ 29 റൺസ് നേടി മടങ്ങി. മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 29 റൺസെടുത്ത ലൗറനെ വരുൺ ചക്രവർത്തി ക്ലീൻബൗൾഡാക്കി. ജാൻ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി ഈറ്റൻ 13 പന്തിൽ 13 റൺസാണ് നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്മസ് 11 പന്തിൽ 18 റൺസെടുത്ത് മടങ്ങി.
ജെജെ സ്മിത്തിനെ രണ്ട് പന്തിൽ പൂജ്യത്തിന് വരുൺ മടക്കി അയച്ചു. മലാൻ ക്രൂഗർ 10 പന്തിൽ അഞ്ച് റൺസ് നേടി പുറത്തായി. റൂബൻ ട്രെംപിൾമാനെ (16 പന്തിൽ 6) ബുംറ ക്ലീൻബൗൾഡ് ചെയ്തു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബെർണാഡിനെയും (4) ബെൻ ഷിക്കോങ്കോയെയും (0) തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ മടക്കി. മാക്സ് ഹെയ്ൻകോ (0) പുറത്താകാതെ നിന്നു.
സെയ്ൻ ഗ്രീൻ (11) ഹിറ്റ് വിക്കറ്റായതോടെ 18.2 ഓവറിൽ 116ന് നമീബിയ പുറത്തായി. വരുൺ ചക്രവർത്തി രണ്ട് ഓവറിൽ ഏഴ് റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അക്സർ പട്ടേൽ 20 റൺസ് വഴങ്ങിയും ഹാർദിക് 21 റൺസ് വഴങ്ങിയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. അർഷ്ദീപും ശിവം ദുബെയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഓരോ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. സൂപ്പർ എട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ജയിച്ചാൽ മതി. പാകിസ്ഥാനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഈ വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.
