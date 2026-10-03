ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന് ചരിത്ര സ്വർണ്ണം; മലേഷ്യയെ തകർത്തുവിട്ടു, ഒളിമ്പിക്സിനും യോഗ്യത
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി: മലേഷ്യയെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വര്ണം; ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനും യോഗ്യത.
Published : October 3, 2026 at 5:31 PM IST
ഐച്ചി-നഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ മലേഷ്യയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര സ്വർണം. വാശിയേറിയ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് (5-1) ഇന്ത്യൻ സംഘം മലേഷ്യയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത്. ഈ മിന്നും വിജയത്തോടെ 2028-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം നേരിട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി.
ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം ഇതോടെ 85 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 21 സ്വർണവും 27 വെള്ളിയും 37 വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം തങ്ങളുടെ കിരീടം വിജയകരമായി നിലനിർത്തുന്നത് (2022, 2026). 1966, 1998, 2014, 2022 വർഷങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സ്വർണക്കപ്പാണിത്.
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിക്ക് ഇത് ചരിത്രനിമിഷം
ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പതിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി ടീമുകൾ ഒരുമിച്ച് സ്വർണം നേടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ്. കബഡി, ക്രിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഒരേവർഷം ഇരട്ട സ്വർണം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനമായി ഇതോടെ ഹോക്കി മാറി.
അതേസമയം കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച ഇന്ത്യ 12-ാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ പെനാൽറ്റി കോർണർ സ്വന്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന്റെ തകർപ്പൻ ഡ്രാഗ്ഫ്ലിക്കിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, 14-ാം മിനിറ്റിൽ ഷെല്ലോ സിൽവേരിയസിലൂടെ മലേഷ്യ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലായി.
രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ വീര്യം വീണ്ടും ഉണർന്നു. 23-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് ജുഗ്രാജ് സിംഗ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2-1 ന്റെ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിലും കളി നിയന്ത്രിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് 43-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത ഹാർദിക് സിംഗ് മലേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പറെ പാടെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 3-1 ആയി.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗘, 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗢𝗪𝗡 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗗𝗘𝗗! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
For the first time ever, the Indian Men’s Hockey Team successfully defends its Asian Games title, bringing home back-to-back gold medals -- Hangzhou 2023 and Aichi-Nagoya 2026! 🥇🔥
THE CHAMPIONS OF ASIA, ONCE… pic.twitter.com/5EJ48i0SZY
നാലാം ക്വാർട്ടറിലും മലേഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തകർച്ച പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗോളടി തുടർന്നു. 55-ാം മിനിറ്റിൽ ഷിലാനന്ദ് ലക്രയിലൂടെ ഇന്ത്യ നാലാം ഗോൾ നേടി (4-1). തൊട്ടുപിന്നാലെ 57-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് വീണ്ടും ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ ഇന്ത്യ 5-1 ന്റെ രാജകീയ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മലേഷ്യയ്ക്ക് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ പന്ത് കൈവശം വെച്ച ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ തങ്ങളുടെ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം ഒരിക്കൽക്കൂടി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.
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