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ജപ്പാനെതിരെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; രണ്ട് റൺസിന്‍റെ ആവേശ ജയം

ജപ്പാൻ തകർത്താടി; സാനോയിൽ അട്ടിമറിയിൽ നിന്നും അവിശ്വസനീയമായി രക്ഷപെട്ട് ഇന്ത്യ

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T20I: India Survive Late Scare Against Japan to Win by Two Runs (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 3:09 PM IST

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സാനോ (ജപ്പാൻ): ജപ്പാനെതിരായ ഏക ടി20 മത്സരത്തിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് അവിശ്വസനീയമായി കരകയറി ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് റൺസിന്‍റെ ആവേശ ജയം. സാനോ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യയെ വെറും 32/4 റൺസിൽ ഒതുക്കാൻ ജപ്പാന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ജപ്പാന്‍റെ പോരാട്ടം 30 റൺസിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 200 വിജയങ്ങൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ടി20 ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് റൺസിന് ഇന്ത്യ നേടുന്ന നാലാമത്തെ വിജയമാണിത്.

നനഞ്ഞ ഔട്ട്ഫീൽഡ് കാരണം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് മത്സരം 5 ഓവറായി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ജപ്പാന്‍റെ സ്പിൻ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ മുൻനിര തകർന്നടിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് തകർച്ച

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ 7 പന്തിൽ 9 റൺസെടുത്തു പുറത്തായപ്പോൾ, അഭിഷേക് ശർമ്മ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. ഇഷാൻ കിഷൻ മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. 12 പന്തിൽ 16 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ 32 റൺസിലെങ്കിലും എത്തിച്ചത്. തിലക് വർമ്മ ഒരു റണ്ണോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ജപ്പാന് വേണ്ടി ചാർലി ഹിൻസെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങി.

ജപ്പാന്‍റെ അട്ടിമറി ശ്രമവും വിവാദ നിമിഷവും

31 പന്തിൽ 33 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ജപ്പാൻ, ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ കടുത്ത പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ജപ്പാന്‍റെ കുതിപ്പ് തടഞ്ഞപ്പോൾ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പിടിച്ചുനിന്നു. ഒടുവിൽ നിശ്ചിത 5 ഓവറിൽ ജപ്പാന്‍റെ പോരാട്ടം 30 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.

ജപ്പാന്‍റെ ബാറ്റിങ്ങിനിടയിലെ നാലാം ഓവറിൽ ഒരു നാടകീയ രംഗവും അരങ്ങേറി. അമ്പയർ ആദ്യം 'വൈഡ്' വിളിച്ച ഒരു പന്ത്, ബാറ്റർ റിവേഴ്‌സ് സ്വീപ്പിന് ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് അക്‌സറും ശ്രേയസും വാദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമ്പയർ തീരുമാനം തിരുത്തി ലീഗൽ ഡെലിവറിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തോറ്റെങ്കിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുന്നോടിയായി ജപ്പാന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ പ്രകടനം.

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TAGGED:

ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ടി20
സഞ്ജു സാംസൺ
ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ടി20 സ്കോർ
5 ഓവർ ടി20 മത്സരം ഇന്ത്യ
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