ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ സഞ്ജു 'താണ്ഡവം'; വിൻഡീസ് വീണു, ഇന്ത്യ സെമിയിൽ!
ടി20 ലോകകപ്പ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിയിൽ.
Published : March 1, 2026 at 11:18 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. പുറത്താകാതെ 97 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തായത്. ഈ മൈതാനത്ത് വിജയകരമായി പിന്തുടർന്ന് ജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.
196 റൺസ് എന്ന വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഇഷാൻ കിഷനും പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ 53/2 എന്ന നിലയിലായി. എന്നാൽ സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ ക്രീസിലെത്തിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ച സഞ്ജു പിന്നീട് ഗിയർ മാറ്റി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു.
Sanju Samson's quick fifty has India well-placed in the chase against West Indies👏
It is one of the Milestones of the T20 World Cup 2026.
📝: https://t.co/NqHEWKEn3o pic.twitter.com/mmndLW2h2O
സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സഞ്ജു ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. കേവലം 27 പന്തിൽ സഞ്ജു തന്റെ അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. സൂര്യകുമാർ (18) പുറത്തായെങ്കിലും തിലക് വർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സഞ്ജു സ്കോർ ഉയർത്തി. 15 പന്തിൽ 27 റൺസെടുത്ത തിലക് വർമ്മ റൺ റേറ്റ് കുറയാതെ നോക്കി.
ജേസൺ ഹോൾഡറും ഷമർ ജോസഫും തിലക് വർമ്മയെയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെയും പുറത്താക്കി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സഞ്ജു ഉറച്ചുനിന്നു. അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ 17 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ ശിവം ദുബെയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സഞ്ജു ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിനെ സിക്സറിന് പറത്തി സ്കോർ ഒപ്പമെത്തിച്ച സഞ്ജു, അടുത്ത പന്തിൽ മിഡ് ഓണിന് മുകളിലൂടെ ഫോർ അടിച്ച് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.
Cometh the hour, cometh Sanju Samson! 🫡
9⃣7⃣*(50) - A knock for the ages to take #TeamIndia into the semi-finals 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/ur4pr8Bi3K#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvWI | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/ftJRp2wMTE
വിജയറൺ നേടിയ ശേഷം വികാരാധീനനായി മുട്ടുകുത്തി നിന്നാണ് സഞ്ജു തന്റെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം ആഘോഷിച്ചത്. 50 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 97 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു, ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു റൺ ചേസിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറെന്ന വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ ടീമിനെ നയിക്കാനുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ മികവ് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു. സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
