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ശ്രീലങ്കയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ-പാക് സ്വർണ്ണപ്പോരാട്ടം

ഹോക്കിക്ക് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റിലും ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ലങ്കയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ.

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India Qualify for Gold Medal Match After Bowling Out Sri Lanka for 45 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 12:44 PM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശകരമായ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ 124 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ വിജയമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 170 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ശ്രീലങ്കൻ പട വെറും 9.5 ഓവറിൽ 45 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ എല്ലാ വിക്കറ്റുകളും നഷ്‌ടമായി. ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചുരുങ്ങിയത് വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു സെമി ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ തോൽപ്പിച്ച് പാകിസ്‌താന്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഫൈനലിൽ കടന്നതിനാൽ, ഇന്ത്യ-പാക് സ്വപ്‌ന ഫൈനലിനാണ് ഇനി വേദിയൊരുങ്ങുന്നത്.

ബുംറയും അക്‌സറും തകർത്ത തുടക്കം

170 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കൻ ഇന്നിങ്സിന്‍റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ജസ്പ്രിത് ബുംറ ലങ്കൻ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ഓപ്പണർ സിനെത് ജയവർധനെയെയും കീപ്പർ സോഹൻ ഡി ലിവേരയെയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി ബുംറ ഡബിൾ വിക്കറ്റ് ഓവറോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ രവി ബിഷ്‌ണോയിയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ത്രോയിൽ ഓപ്പണർ ലസിത് ക്രൂസ്പുള്ളെയും റണ്ണൗട്ടായതോടെ വെറും 7 പന്തിൽ 2 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ലങ്ക തകർന്നു. നാലാം ഓവറെറിഞ്ഞ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തിയതോടെ ശ്രീലങ്ക 18 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലെത്തി.

തുടരെ റണ്ണൗട്ടുകൾ; ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്ന് ലങ്ക

ലങ്കൻ മധ്യനിരയെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ശ്വാസം വിടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. നുവനിഡു ഫെർണാണ്ടോയെ അക്‌സറും പട്ടേലും സഞ്ജു സാംസണും ചേർന്ന് റണ്ണൗട്ടാക്കിയപ്പോൾ, വനുജ സഹാനെ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് പന്തേന്തിയ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ തന്ത്രം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ വിജയമായി മാറി. അഭിഷേക് എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറിൽ ചാമിക കരുണരത്ന റണ്ണൗട്ടാവുകയും തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ബിനുര ഫെർണാണ്ടോയെ അഭിഷേക് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആ ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് ലങ്കയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. ഒടുവിൽ 9.5 ഓവറിൽ 45 റൺസിന് ലങ്കൻ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു. 11 റൺസെടുത്ത നുവനിഡു ഫെർണാണ്ടൊ ഒഴികെ മറ്റൊരു ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്ററിനും രണ്ടക്ക സംഖ്യ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 169 റൺസ് എടുത്തത്. ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഒരറ്റത്ത് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് അഭിഷേക് ശർമ്മയും സഞ്ജു സാംസണും 7 റൺസ് വീതം എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ 13 റൺസെടുത്ത് വനുജ സഹാന് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. എന്നാൽ അഞ്ചാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷൻ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗിലൂടെ ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. 46 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകളും നാല് ഫോറുകളുമടക്കം 80 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന കിഷന്‍റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാന്യമായ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇനി പാകിസ്‌താനെതിരെ ഫൈനലിൽ ഇറങ്ങുന്നത്.

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ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
ഇന്ത്യ VS പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ്
ഇന്ത്യ VS ശ്രീലങ്ക സെമിഫൈനൽ
സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
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