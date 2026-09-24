ഗോളടിച്ച് കൂട്ടി ഇന്ത്യ; ഹോക്കിയില് ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ എട്ട് ഗോളുകളുടെ മിന്നും ജയം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി: ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 8-2 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ; തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയം
Published : September 24, 2026 at 5:14 PM IST
കാകാമിഗഹാര: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം. പൂൾ എയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ഒന്നിനെതിരെ എട്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് (8-2) ഇന്ത്യ തകർത്തത്. ഈ വിജയത്തോടെ പൂൾ എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ യോഗ്യതയ്ക്ക് തൊട്ടരികിലെത്തി.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി ദിൽപ്രീത് സിംഗ്, അഭിഷേക് എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ്, സുഖ്ജീത് സിംഗ്, ഷിലാനന്ദ് ലാക്ര, രാജീന്ദർ സിംഗ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കുമേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു.
𝗔 𝗧𝗛𝗜𝗥𝗗 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗪𝗜𝗡! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 24, 2026
The Indian Men’s Team's commanding 8-2 victory over South Korea is not only their third consecutive at Asian Games 2026 but also the best ever against the South Koreans in Asian Games history ! 🏑💪
India now turn their attention to… pic.twitter.com/yQRyC5mlKz
ആദ്യ പകുതിയിലെ ആധിപത്യം
കളിയുടെ നാലാം മിനിറ്റിൽ ഷിലാനന്ദ് ലാക്രയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ സുഖ്ജീത് സിംഗ് ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. തുടർന്ന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യയെ 3-0 ന് മുന്നിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ക്വാർട്ടർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഭിഷേകും ഗോൾ നേടിയതോടെ ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ 4-0 ന്റെ ശക്തമായ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിന്റെ 26-ാം മിനിറ്റിൽ മൻദീപിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ദിൽപ്രീത് സിംഗ് ഗോൾ നേടിയതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ 5-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.
കൊറിയൻ പ്രതിരോധം തകർത്ത് ഇന്ത്യ
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (32-ാം മിനിറ്റ്) ഹാർദിക്കിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ദിൽപ്രീത് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും കണ്ടെത്തി (6-0). 38-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേകിലൂടെ ഇന്ത്യ ഏഴാം ഗോളും നേടി. എന്നാൽ മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ (42-ാം മിനിറ്റ്) ജേഹോ കിമ്മിലൂടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി.
From the opening whistle to the final hooter, the Indian Men’s Team put on a commanding display to beat South Korea 8-2 in their third match of the Asian Games 2026 campaign. It's India's best result ever against the South Koreans in Asian Games history.🏑💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 24, 2026
Three wins from… pic.twitter.com/AXgN3wlSUo
അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ കൊറിയൻ താരം യോങ് ബോക് കിം ഒരു ഫീൽഡ് ഗോൾ കൂടി നേടിയതോടെ സ്കോർ 7-2 ആയി. എങ്കിലും കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ രാജീന്ദർ സിംഗ് ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ ഇന്ത്യ 8-2 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം ശനിയാഴ്ച ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെതിരെയാണ്.
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